जयपूर-अजमेर महामार्गावर भीषण स्फोट; २०० सिलिंडर फुटले, एकाचा मृत्यू
मंगळवारी रात्री जयपूर अजमेर महामार्गावर (Jaipur Ajmer Highway) एक भीषण अपघात झाला. अपघातात एकाचा मृत्यू झाला आहे.
Published : October 8, 2025 at 3:24 PM IST
जयपूर : मंगळवारी रात्री उशिरा अजमेर महामार्गावरील मोखमपुराजवळ भीषण आग लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. आरटीओचे वाहन पाहून टँकरचा चालक घाबरला आणि वाहन ढाब्याकडे वळवले. त्याचवेळी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एलपीजी सिलिंडरने (Cylinders) भरलेल्या ट्रकला त्याने जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर टँकरच्या केबिनमध्ये आग लागली आणि ती ट्रकमधील सिलिंडरपर्यंत पसरली. काही वेळातच एकामागून एक २०० सिलिंडर फुटले, ज्यांचे आवाज १० किलोमीटर अंतरावर ऐकू आले. अनेक सिलिंडर ५०० मीटरपर्यंत शेतात जाऊन पडले. ट्रकमध्ये एकूण ३३० सिलिंडर होते.
दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू : घटनेनंतर १२ अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि तीन तासांच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आली. प्रत्यक्षदर्शी आणि ट्रक चालक मोहम्मद शेख यांनी सांगितलं की, रात्री १०:१५ वाजता अपघात झाला, तर पहिली अग्निशमन दलाची गाडी ११:१५ वाजता आली. अखेर १:४५ वाजता आग नियंत्रणात आणण्यात आली. जयपूर रेंजचे आयजी राहुल प्रकाश यांनी सांगितलं की, या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे आणि चारजण जखमी झाले आहेत. आसपास उभ्या असलेल्या पाच वाहनांनाही आग लागली.
जयपुर ग्रामीण के मोजमाबाद थाना क्षेत्र में जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 7, 2025
घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड एवं आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार तथा…
धडकेमुळं लागली आग : प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, एलपीजी ट्रकचा चालक जोगिंदर सिंग ढाब्यावर जेवत होता. त्याचवेळी आरटीओ वाहन पाहून घाबरलेला टँकरचालक ढाब्यात शिरला आणि ट्रकला धडकला. धडकेमुळं ठिणग्या उडाल्या आणि आग पसरली. टँकरचालक जिवंत जळाला आहे, तर त्याचा मदतनीस पळून गेला. अपघातानंतर जवळजवळ दोन तासांपर्यंत अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले नाही, ज्यामुळं परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
वाहतूक व्यवस्था कोलमडली : अपघातानंतर महामार्गावरची वाहतूक सहा तास ठप्प झाली होती. ७ किलोमीटर पर्यंत रांगा लागल्या होत्या. अजमेरहून जयपूरकडे जाणारी वाहने किशनगड-रूपणगड मार्गे, तर जयपूरहून अजमेरकडे जाणारी वाहने टोंक रोडमार्गे वळवण्यात आली. पहाटे ४:३० वाजता वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली.
आपत्कालीन तयारी : जयपूर जिल्हाधिकारी जितेंद्र सोनी यांच्या आदेशानुसार एसएमएस हॉस्पिटलला अलर्ट मोडवर आले आहे. प्लास्टिक सर्जनसह सर्व कर्मचारी तैनात करण्यात आले. मृतदेहाचा डीएनए चाचणीनंतर ओळख पटवली जाणार असल्याची माहिती, एसएमएस अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री बैरवा घटनास्थळी पोहोचले : अपघाताची माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, जयपूर ग्रामीण एसपी राशी डोगरा, एसडीएम बलवीर सिंह, एएसपी शिवलाल बैरवा आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. बागरूचे आमदार कैलाश वर्मा म्हणाले की, "देवाच्या कृपेमुळे मोठी घटना घडली नाही. एक-दोन जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे."
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला शोक : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी 'X' वरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "गॅस सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला लागलेली आग अत्यंत दुःखद आहे. अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके मदत आणि बचाव कार्यात गुंतलेली आहेत. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला जखमींना पुरेसे उपचार आणि बाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते बाधित नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना करतात."
