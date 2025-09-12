महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची घेणार शपथ; राष्ट्रपती भवनमध्ये आज शपथविधी सोहळा
महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपती पदाची दिल्लीत शपथ घेणार आहेत. या शपथविधी सोहळ्याला देशभरातून मोठे राजकीय नेते हजेरी लावणार आहेत.
By ANI
Published : September 12, 2025 at 9:05 AM IST
नवी दिल्ली - उपराष्ट्रपतीपदी निवडून आलेले चंद्रपुरम पोन्नुसामी (सीपी) राधाकृष्णन यांचा शपथविधी समारंभ आज (शुक्रवारी) दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदाची शपथ देणार आहे. एनडीएमधील सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार १२ सप्टेंबरची सकाळची वेळ शुभ असल्याचं सूचविण्यात आल्यानं आज त्यांच्या पदाचा शपथविधी होणार आहे.
सीपी राधाकृष्णन यांच्या शपथविधी सोहळ्याच्या समारंभाला उपस्थित राहण्याकरिता अनेक राजकीय नेते दिल्लीत पोहोचले आहेत. यामध्ये ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगडचे प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, झारखंडचे राज्यपाल संतोष गंगवार आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा समावेश आहे.
असा निवडणुकीत मिळविला विजय-
- मंगळवारी भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून एनडीएचे उमेदवार राधाकृष्णन यांची निवड झाली. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत त्यांना ४५२ मते मिळाली आहेत. तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली आहेत.
- राज्यसभेचे सरचिटणीस आणि निवडणूक अधिकारी पीसी मोदी यांनी सांगितलं, ७८१ खासदारांपैकी ७६७ खासदारांनी मतदान केल्यानं एकूण ९८.२ टक्के मतदान झाले. यापैकी ७५२ मते वैध आणि १५ अवैध होती.
- उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत वायएसआरसीपीच्या ११ खासदारांनीही राधाकृष्णन यांना पाठिंबा दिला. एनडीए उमेदवार असलेल्या राधाकृष्णनं यांना अपेक्षेपेक्षा १४ जास्त मते मिळाली. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधून क्रॉस-व्होटिंग झाल्याची चर्चा आहे.
- उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत १३ खासदार हे तटस्थ राहून त्यांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही. यामध्ये बिजू जनता दल (बीजेडी) चे सात, भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) चार, शिरोमणी अकाली दलचे (एसएडी) एक खासदार आणि एक अपक्ष खासदार यांचा समावेश आहे.
प्रमुख राजकीय नेते कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची शक्यता-राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सकाळी १०:३० वाजता राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपती पदाची शपथ देणार आहेत. त्यानंतर त्यांनी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वोच्च संवैधानिक पद स्वीकारल्याची अधिकृत घोषणा होईल. या शपथविधी समारंभाला सर्व पक्षांचे वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते तसेच सत्ताधारी एनडीएच्या प्रमुख सदस्यांना समारंभाचे निमंत्रण देण्यात आलं आहे.
गुजरातच्या राज्यपालांवर महाराष्ट्राची अतिरिक्त जबाबदारी- माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हेदेखील या समारंभाला उपस्थित राहणार असल्याचा अंदाज आहे. राधाकृष्णन यांनी गुरुवारी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा औपचारीक राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्यासाठी नियुक्ती केली आहे.
हेही वाचा-