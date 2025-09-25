दहा जहाल नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण : सीआरपीएफ आणि झारखंड पोलिसांना मोठं यश
चाईबासा इथं दहा जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. झारखंड पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलांच्या जवानांना मोठं यश आलं आहे.
Published : September 25, 2025 at 6:46 PM IST
रांची : झारखंडमधील चाईबासा इथं दहा जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. झारखंड पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलानं ( CRPF ) आयोजित केलेल्या सीपीआय-माओवादी सामूहिक आत्मसमर्पण कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी आत्मसमर्पण केलं. झारखंड सरकारच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणांतर्गत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. झारखंडचे डीजीपी अनुराग गुप्ता हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
नक्षलवाद्यांचे सुरक्षा दलांसमोर आत्मसमर्पण : झारखंड पोलीस मुख्यालयानं याबाबत प्रेस रिलीजजारी केली. सीपीआयचे (माओवादी) नऊ जहाल नक्षलवादी आणि एक क्षेत्र समिती सदस्य यांनी सुरक्षा दलांसमोर आत्मसमर्पण केलं. झारखंड सरकारच्या प्रत्यार्पण आणि पुनर्वसन धोरणानं प्रभावित होऊन या 10 नक्षलवाद्यांनी आज 25 सप्टेंबर 2025 रोजी झारखंडचे डीजीपी, सीआरपीएफ आणि झारखंड जग्वारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण करण्यात आलं. या जहाल नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे चाईबासामधील नक्षलवादी कारवायांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये सीपीआय (माओवादी) क्षेत्र समिती सदस्य रांडो बोईपाई उर्फ क्रांती बोईपाई, गरडी कोडा, जॉन उर्फ जोहान पूर्ती, निरसो सिदू उर्फ आशा, घोनोर देवगम, गोमेया कोडा उर्फ टार्झन, कैरा कोडा, कारी कायम उर्फ गुलांची, सोवित्री गोप उर्फ मुतुरी उर्फ फुटबॉल आणि प्रदीप सिंग मुंडा यांचा समावेश आहे, अशी माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.
तीन वर्षात 26 जहाल नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण : झारखंड पोलिसांनी नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या नक्षलवाद्यांनी झारखंड सरकारच्या प्रत्यार्पण आणि पुनर्वसन धोरणाचा फायदा घेऊन आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचं आवाहन केलं आहे. सुरक्षा दल आणि झारखंड सरकारच्या प्रत्यार्पण आणि पुनर्वसन धोरणामुळे प्रभावित होऊन गेल्या तीन वर्षांत चाईबासा इथं 26 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.
तीन वर्षांत 175 नक्षलवाद्यांना अटक : पोलीस मुख्यालयानं नमूद केलं आहे, की सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचं पूर्व प्रादेशिक पथक गेल्या काही वर्षांपासून चाईबासाच्या कोल्हान आणि सारंडा भागात सक्रिय आहे. हे नक्षलवादी केंद्रीय समितीचे सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी उर्फ अनल, असीम मंडल, सुशांत उर्फ अनमोल, मेहनात उर्फ मोचू, अजय महातो उर्फ बुधराम, पिंटू लोहारा, अश्विन, अमित मुंडा, सलुका कायम आणि सागेन अंगारिया हे चालवतात. सुरक्षा दल त्यांच्याविरुद्ध सतत कारवाई करत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी यावेळी दिली. चाईबासा इथं 2022 पासून सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांवर एकूण 9,631 कारवाया केल्या आहेत. त्यामुळे तीन वर्षांत 175 नक्षलवाद्यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे. चकमकीत दहा नक्षलवादी मारले गेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं आणि शस्त्रं देखील जप्त करण्यात आली आहेत.
