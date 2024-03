राजकारणामुळे फलटण बारामती रेल्वेचे काम थांबले, मोदी सरकारने पूर्ण केले माजी खासदारांचे स्वप्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाचे चित्र आणि नशीब दोन्ही बदलले आहे. विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरात अनेक भविष्यवेधी प्रकल्पांची पायाभरणी केली आहे आणि देणगी दिली आहे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि त्याचे नेटवर्क सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले.



पंतप्रधान मोदींच्या विकास भारत संकल्प यात्रेवर सातत्याने टीका करताना विरोधक कधीही थकत नसले तरी मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे आपल्या कामातून प्रत्येक राजकीय टोमण्याला उत्तर दिले आहे. १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पहिल्यांदा नवी दिल्ली ते वाराणसी या मार्गावरच्या वंदे भारत एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला होता. यामुळे देशातील रेल्वे रुळांवर एकूण १०० वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्या वेगाने धावत आहेत.



नुकतेच पंतप्रधान मोदी विकास भारत संकल्प यात्रेदरम्यान अहमदाबाद दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी आपले वचन म्हणजेच ‘मोदींची हमी’ पूर्ण करत आधुनिक रेल्वे कार्यक्रमांतर्गत 85000 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या 6 हजार रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी केली.



मोदी सरकार देशाची नवी उभारणी पूर्ण करण्यासाठी समर्पित आणि कटिबद्ध आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने वाटचाल करत आहे. प्रत्येकाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रकल्पांतर्गत 10 वंदे भारत सुरू केल्या , तर 4 वंदे भारत सेवांच्या सेवांचा विस्तार केला आणि दोन रेल्वे सेवा देखील सुरू केल्या. समृद्ध आणि मजबूत झालेल्या देशाच्या विकासात रेल्वेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांचे मत आहे.



"आपण जगात कुठेही बघतो.... समृद्ध आणि औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या देशांमध्ये रेल्वेने मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे रेल्वेचा कायापालट ही देखील विकसित भारताची हमी आहे. आज रेल्वेमध्ये अभूतपूर्व वेगाने सुधारणा होत आहेत, वेगाने नवीन रेल्वे रुळांची उभारणी होत आहे, १३०० हून अधिक रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत सारख्या पुढच्या पिढीच्या गाड्या, आधुनिक रेल्वे इंजिन, कोच फॅक्टरी आहेत.

एकविसाव्या शतकातील भारतीय रेल्वेचे चित्र बदलत आहे.



आम्ही भारतीय रेल्वेला आत्मनिर्भर भारताचे नवे माध्यम बनवत आहोत. मी ‘व्होकल फॉर लोकलचा’ प्रचारक आहे आणि भारतीय रेल्वे ‘व्होकल फॉर लोकलचा’चे एक शक्तिशाली माध्यम आहे.



पंतप्रधान स्वत: रेल्वेकडे आत्मनिर्भर भारताचे माध्यम म्हणून पाहतात. त्यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम म्हणजे देशातील रेल्वेचे जाळे मोठ्या प्रमाणात दुरूस्त झाले असून रेल्वेला उशीर होत नाही आणि झालेल्या गैरसोयीबद्दल आपल्याला खेद आहे, असे ऐकावे लागत नाही, याकडे प्रवाशांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.



"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फलटण बारामती मार्गाचे भूमिपूजन करताना 10 वंदे भारत भेट म्हणून दिल्या. त्याअंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन सिस्टीमची पायाभरणी करण्यात आली आणि १९ रेल्वे वर्कशॉप आणि लोको शेड सुरू करण्यात आले. या योजनेच्या माध्यमातून एका नेत्याने २८ वर्षांपूर्वी पाहिलेले स्वप्न साकार झाले असून, त्याचे कौतुक खुद्द महाराष्ट्रातील भाजपचे खासदार रणजित नाईक निंबाळकर करत आहेत. घाणेरड्या राजकारणामुळे फलटण-बारामतीचे काम रखडले होते.याची सुरुवात माजी खासदार हिंदुराव जी निंबाळकर यांनी केली. आज ते स्वप्न पूर्ण झाले आहे. असे यावेळी भाजपचे खासदार रणजित नाईक निंबाळकर भावूक होऊन म्हणाले



"बारामती-फलटण रस्त्याचे भूमिपूजन व भूमिपूजन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. या मार्गाचे उद्घाटन झाले याचा मला खूप आनंद होत असून ही माझ्यासाठी अतिशय भावनिक बाब आहे कारण माझे वडील आणि तत्कालीन खासदार हिंदुराव जी नाईक निंबाळकर यांनी या मार्गाच्या उद्घाटनासाठी मोठा संकल्प केला आणि त्यांच्या कार्यकाळात हा कालावधी मंजूर झाला. मनापासून धन्यवाद."

Disclaimer: This is third-party content, and views expressed within the content are solely theirs.