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പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ

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പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 1:06 PM IST

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കോഴിക്കോട്: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിക്കെതിരെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം.  കോഴിക്കോട് തിരുമ്പാടി തമ്പലമണ്ണയ്ക്ക് സമീപമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി  എം പിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വി വി ശ്രീഹരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിതിൻ മധുസൂദനൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് നേതാക്കളെ തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് മറുപടിയാണ് തിരുവമ്പാടിയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നേരെ യുവമോർച്ച കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശിബിരം പരിപാടി നടക്കുന്ന തമ്പലമണ്ണയിലെ പുറായിൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. 

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെയും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. അമിത് ഷായെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലം ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞു മാറ്റുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബിജെപിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. 'അമിത് ഷാ ഗോ ബാക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെയായിരുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവമോർച്ച കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 

കോഴിക്കോട്: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിക്കെതിരെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം.  കോഴിക്കോട് തിരുമ്പാടി തമ്പലമണ്ണയ്ക്ക് സമീപമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി  എം പിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വി വി ശ്രീഹരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിതിൻ മധുസൂദനൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് നേതാക്കളെ തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് മറുപടിയാണ് തിരുവമ്പാടിയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നേരെ യുവമോർച്ച കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശിബിരം പരിപാടി നടക്കുന്ന തമ്പലമണ്ണയിലെ പുറായിൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. 

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെയും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. അമിത് ഷായെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലം ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞു മാറ്റുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബിജെപിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. 'അമിത് ഷാ ഗോ ബാക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെയായിരുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവമോർച്ച കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 

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TAGGED:

PRIYANKA GANDHI
BLACK FLAG AGAINST AMIT SHAH
K MURALEEDHARAN AGAINST BLACK FLAG
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