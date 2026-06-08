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ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം; എയർഗണ്ണുമായി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ യുവാക്കള്‍ - YOUTHS CREATE GUN TERROR ATMOSPHERE

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എയർഗണ്ണുമായി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ യുവാക്കള്‍ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 9:44 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: കോന്നി നഗരത്തിൽ എയർഗണ്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ യുവാക്കള്‍. 19 വയസുള്ള രണ്ട് യുവാക്കളും ഒരു പതിനേഴു വയസുകാരനുമാണ് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലിസ് രണ്ട് പേരെ പിടികൂടി. ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോന്നി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ആയിരുന്നു സംഭവം. ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം സംഘർഷത്തിലെത്തി. ഇതിനു പിന്നാലെ യുവാക്കള്‍ എയർഗണ്‍ പുറത്തെടുത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു.

 മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാക്കള്‍ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ അസഭ്യം വിളിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ കോന്നി പൊലീസ് രണ്ടു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടയാളെ പിടികൂടുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തോക്ക് മറ്റ് മാരകായുധങ്ങള്‍ എന്നിവ കൈവശം വയ്‌ക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്.

പത്തനംതിട്ട: കോന്നി നഗരത്തിൽ എയർഗണ്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ യുവാക്കള്‍. 19 വയസുള്ള രണ്ട് യുവാക്കളും ഒരു പതിനേഴു വയസുകാരനുമാണ് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലിസ് രണ്ട് പേരെ പിടികൂടി. ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോന്നി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ആയിരുന്നു സംഭവം. ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം സംഘർഷത്തിലെത്തി. ഇതിനു പിന്നാലെ യുവാക്കള്‍ എയർഗണ്‍ പുറത്തെടുത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു.

 മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാക്കള്‍ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ അസഭ്യം വിളിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ കോന്നി പൊലീസ് രണ്ടു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടയാളെ പിടികൂടുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തോക്ക് മറ്റ് മാരകായുധങ്ങള്‍ എന്നിവ കൈവശം വയ്‌ക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്.

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YOUTHS CREATE TERROR ATMOSPHERE
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ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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