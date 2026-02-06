ETV Bharat / Videos

'വണ്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോടാ...' നഗരമധ്യത്തിൽ യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം; പിടിച്ച് മാറ്റി പൊലീസ്- വീഡിയോ - YOUTH DISRUPTION IN KOTTAYAM

thumbnail
നഗരമധ്യത്തിൽ യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 8:51 PM IST

1 Min Read
കോട്ടയം: 'വണ്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോടാ...' വഴിയെ പോയവർക്ക് ആദ്യം ഒന്നും മനസിലായില്ല. ഒരാളതാ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വഴിയെ പോകുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ അസഭ്യം പറയുന്നു. കോട്ടയം ഗാന്ധി സ്ക്വയറിലെ നഗരമധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് കാഴ്‌ച. വൈകീട്ട് നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. നഗരത്തിലെത്തിയ ഇയാൾ ആദ്യം റോഡിന് കുറുകെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തേരോട്ടമായി. പിന്നീട് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്നു. ശേഷം ഇരുന്നു കിടന്നും നിന്നും വാഹനങ്ങൾ തടയാനും ഡ്രൈവർമാരോട് അസഭ്യം പറയാനും തുടങ്ങി. ആദ്യം പൊലീസ് എത്തി ഇയാളെ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു തവണ മാറ്റി. എന്നാൽ പിന്നെയും റോഡിലേയ്‌ക്ക് തന്നെ. ഏറെ നേരം റോഡിൽ കിടന്നു. വഴിയെ പോകുന്നവർ ഇയാളെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരെയും ചീത്ത പറയുന്നു. ചില വഴിയാത്രക്കാർക്ക് കാഴ്‌ച ചിരിക്കാഴ്‌ചയായി. പിന്നീട് 4.30 ഓടെ കൂടുതൽ പൊലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി. വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഇയാൾ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ ഇവിടെനിന്നും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനോടകം സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

TAGGED:

MAN DISRUPT VEHICLE DRIVERS
LATEST NEWS MALAYALAM
GANDHI SQUARE KOTTAYAM
YOUTH DISRUPTION IN GANDI SQUARE
YOUTH DISRUPTION IN KOTTAYAM

