കരിപ്പൂർ വ്യൂപോയിന്‍റില്‍ നിന്നും താഴ്‌ചയിലേക്ക് വീണു; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം - KARIPUR VIEWPOINT ACCIDENT

അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 5:36 PM IST

മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ വ്യൂപോയിന്‍റിൽ നിന്നും വീണ് പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. മുണ്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി ജിതിനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 30) പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള വെങ്കുളം വ്യൂ പോയിന്‍റിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നൂറടിയോളം താഴ്‌ചയിലേക്ക് വീണ ജിതിന് ഗുരുതര പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനങ്ങള്‍ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതും കാണാന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ സേന പ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്നാണ് ജിതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിലവില്‍ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തില്‍ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ കാണാന്‍ ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് വെങ്കുളത്തെ ഈ വ്യൂ പോയിന്‍റില്‍ എത്താറുള്ളത്. കാടും പാറക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം അതീവ അപകട മേഖലയാണ്. കരിപ്പൂര്‍ റണ്‍വേയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തായാണ് വെങ്കുളം കുന്നുള്ളത്. കുത്തനെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് മതിയായ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോ വേലികളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. മാത്രമല്ല വ്യാപകമായി മണ്ണിടിയുന്ന മേഖല കൂടിയാണിത്. ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. 

