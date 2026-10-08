ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം
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Published : October 8, 2026 at 1:17 PM IST
കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിലും, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിഷ്ണു സുനിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുമടക്കമുള്ള എംപിമാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിലാണ് പ്രതിഷേധമെന്ന് വിഷ്ണു സുനിൽ പറഞ്ഞു.
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''എസ്ഐആർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ പേരുവിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിലും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുമടക്കമുള്ള എംപിമാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിലുമാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്,''
ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി. കൊല്ലം എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി
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കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിലും, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിഷ്ണു സുനിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുമടക്കമുള്ള എംപിമാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിലാണ് പ്രതിഷേധമെന്ന് വിഷ്ണു സുനിൽ പറഞ്ഞു.
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''എസ്ഐആർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ പേരുവിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിലും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുമടക്കമുള്ള എംപിമാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിലുമാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്,''
ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി. കൊല്ലം എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി
Also Read: സ്പാകളുടെ മറവിൽ സെക്സ് റാക്കറ്റും തട്ടിപ്പും; കർശന നടപടിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല