യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സർക്കാർ വാഹനം; സവാരിയ്ക്ക് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം - YOUTH CONGRESS USING GOVT CAR
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Published : June 26, 2026 at 12:45 PM IST
തൃശൂർ: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം. തൃശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഇ പ്രസാദിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സവാരി വിവാദമാകുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വാഹനത്തിൽ ഇല്ലാതെയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള് യാത്ര ചെയ്തത്. മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതോടെ നേതാക്കള് ബോർഡ് മറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വിഷ്ണു മോഹനും സംഘവുമാണ് ഡെപ്യൂട്ടിമാരുടെ വാഹനത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. നേതാക്കള് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നേതാക്കളുടെയോ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെയോ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചത് ചട്ടലംഘനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മേയറുടെ പ്രതികരണമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമാവുക. ഏതായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
Also Read : പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി കഞ്ചാവ് പാഴ്സൽ, സുരക്ഷയ്ക്കായി വളർത്തിയത് 20ലധികം നായ്ക്കളെ; പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് സാഹസികമായി
തൃശൂർ: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം. തൃശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഇ പ്രസാദിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സവാരി വിവാദമാകുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വാഹനത്തിൽ ഇല്ലാതെയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള് യാത്ര ചെയ്തത്. മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതോടെ നേതാക്കള് ബോർഡ് മറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വിഷ്ണു മോഹനും സംഘവുമാണ് ഡെപ്യൂട്ടിമാരുടെ വാഹനത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. നേതാക്കള് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നേതാക്കളുടെയോ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെയോ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചത് ചട്ടലംഘനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മേയറുടെ പ്രതികരണമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമാവുക. ഏതായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
Also Read : പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി കഞ്ചാവ് പാഴ്സൽ, സുരക്ഷയ്ക്കായി വളർത്തിയത് 20ലധികം നായ്ക്കളെ; പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് സാഹസികമായി