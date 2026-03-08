എംഎൽഎക്കെതിരെ മോശം കമൻ്റ്; യുവാവിനെ മര്ദിച്ച് മകനും സംഘവും, കേസെടുത്ത് പൊലീസ് - മോശം കമൻ്റില് മര്ദനം
Published : March 8, 2026 at 3:32 PM IST
മലപ്പുറം: മഞ്ചേരിയിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മോശം കമൻ്റിട്ട യുവാവിന് മർദനം. എംഎൽഎ യുഎ ലത്തീഫിനെതിരെയാണ് യുവാവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അസഭ്യ കമൻ്റിട്ടത്. തുടർന്ന് എംഎൽഎയുടെ മകൻ അമീറും സംഘവും ചേർന്ന് യുവാവിനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മഞ്ചേരി മുള്ളമ്പാറ സ്വദേശി കൂളിയോടൻ ലത്തീഫിനാണ് മർദനമേറ്റത്.
മോശം കമൻ്റിനെ തുടര്ന്നുള്ള മര്ദനത്തില് മഞ്ചേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മർദനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കാര്യങ്ങള് വഷളായി. എംഎൽഎയുടെ മകനെ ഉൾപ്പടെ പ്രതിചേർത്താണ് മഞ്ചേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലത്തീഫിൻ്റെ കടയിലെത്തിയ അമീറും സംഘവും ഫേസ്ബുക്ക് കമൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മർദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി. അമീറിനും മറ്റു ആറ് പേർക്കുമെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് മഞ്ചേരി പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. ലത്തീഫിൻ്റെ തലക്ക് വടികൊണ്ട് അടിച്ചെന്ന് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്.
അതേസമയം ലത്തീഫിനെതിരെയും കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. കത്തി വീശി പരുക്കേല്പ്പിച്ചു എന്നാണ് ലത്തീഫിനെതിരായ എഫ്ഐആർ പറയുന്നത്. അമീറിൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിസാറിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്തിവരുകയാണെന്ന് മഞ്ചേരി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം എംഎല്യ്ക്കെതിരെ താന് മോശം കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ച് ലത്തീഫ് രംഗത്ത് വന്നു.
"ഇവരുടെ ആരോപണം പോലെ ഞാന് കമൻ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് കൊന്ന് കളയുമെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അമീര് എന്നെ കമ്പി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു. ഗുണ്ടപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമായ ആളുകളാണ് എന്നെ അടിച്ചത്. കട മുഴുവനായും അവര് നാശനഷ്ടം വരുത്തി. 50,000 രൂപയോളമാണ് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത്. മുന്കാലങ്ങളിലും ഇവ്ക ഗുണ്ടാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നാം തീയതി രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. എംഎല്എയുഎ ലത്തീഫിൻ്റെ മോനും അമീര് എന്ന ഗുണ്ട നേതാവും ചേര്ന്നാണ് മര്ദിച്ചത്" ലത്തീഫ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
