"ജാര്ഖണ്ഡില് പോകണം", തൃശൂരില് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് മുകളിൽ യുവാവിൻ്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം, വീഡിയോ വൈറല് - MANS ADVENTURE MOVING TRAIN
Published : January 14, 2026 at 4:10 PM IST
തൃശൂര്: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് മുകളിൽ യുവാവിൻ്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം. ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് മുകളിലാണ് യുവാവിൻ്റെ അഭ്യാസപ്രകടനം നടന്നത്. ഇതോടെ ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം പാസഞ്ചർ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം പിടിച്ചിട്ടു. റെയില്വേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ അനുനയിപ്പിച്ച് താഴെയിറക്കി. തൃശൂർ പിന്നിട്ട് പുതുക്കാടിനോട് സമീപത്ത് ഉച്ചയോടെയാണ് (ജനുവരി 14) സംഭവം. ജാർഖണ്ഡിൽ പോണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവാവ് അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ് അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. യുവാവ് മാനസിക വെല്ലുവിളിയുള്ള ആളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും സംഭവം കണ്ടു നിന്നവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതുക്കാടിന് സമീപം ട്രെയിന് വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് യുവാവ് ട്രെയിന് മുകളിലേക്ക് കയറിയത്. ശേഷം ട്രെയിന് മുകളിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി കമ്പി പിടിക്കന് ശ്രമിച്ചെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. വിവരം ലഭിച്ചയുടന് റെയില്വേ പൊലീസും റെയില്വേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ താഴെയിറക്കി. ഇതുമൂലം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം അല്പ നേരം തടസപ്പെട്ടുവെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. യുവാവ് ട്രെയിന് മുകളിൽ കയറി അഭ്യാസം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിച്ചു.
