രതീഷേ.. ഇറങ്ങി വാടാ.. വീട്ടിൽ പോവാം..; ടവറിന് മുകളിൽ ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ താഴെയിറക്കി
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Published : November 21, 2026 at 8:20 PM IST
പത്തനംതിട്ട : രതീഷേ... ഇറങ്ങി വാടാ... എലിമുള്ളുംപ്ലാക്കലെ വീട്ടിൽ പോവാം.... എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാവെടാ.. നീ ഇറങ്ങി വാ...ബി എസ് എൻ എൽ ടവറിന് മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയ രതീഷിനെ താഴെയിറക്കാൻ കെഞ്ചി വിളിക്കുന്നത് കോന്നി എസ് എച് ഒ ശ്യാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസുകാരാണ്. കോന്നി എലിമുള്ളുംപ്ലാക്കൽ സ്വദേശി രതീഷ് (32) ആണ് ബി എസ് എൻ എൽ ടവറിന് മുകളിൽ കയറി ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് അനുനയിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് അവശനിലയിലായ രതീഷിനെ താഴെയിറക്കുന്നതിനായി കോന്നി എസ്.ഐയും നാട്ടുകാരനും ടവറിന് മുകളിൽ കയറി ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ കോന്നി ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും ചേർന്നാണ് രതീഷിനെ താഴെയിറക്കിയത്. തുടർന്ന് അവശനിലയിലായ രതീഷിനെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലുമോ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായത്തിനായി സർക്കാർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളായ 'ദിശ' - 1056 അല്ലെങ്കിൽ 0471-2552056 എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്).
പത്തനംതിട്ട : രതീഷേ... ഇറങ്ങി വാടാ... എലിമുള്ളുംപ്ലാക്കലെ വീട്ടിൽ പോവാം.... എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാവെടാ.. നീ ഇറങ്ങി വാ...ബി എസ് എൻ എൽ ടവറിന് മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയ രതീഷിനെ താഴെയിറക്കാൻ കെഞ്ചി വിളിക്കുന്നത് കോന്നി എസ് എച് ഒ ശ്യാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസുകാരാണ്. കോന്നി എലിമുള്ളുംപ്ലാക്കൽ സ്വദേശി രതീഷ് (32) ആണ് ബി എസ് എൻ എൽ ടവറിന് മുകളിൽ കയറി ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് അനുനയിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് അവശനിലയിലായ രതീഷിനെ താഴെയിറക്കുന്നതിനായി കോന്നി എസ്.ഐയും നാട്ടുകാരനും ടവറിന് മുകളിൽ കയറി ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ കോന്നി ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും ചേർന്നാണ് രതീഷിനെ താഴെയിറക്കിയത്. തുടർന്ന് അവശനിലയിലായ രതീഷിനെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലുമോ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായത്തിനായി സർക്കാർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളായ 'ദിശ' - 1056 അല്ലെങ്കിൽ 0471-2552056 എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്).