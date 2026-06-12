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തൃശ്ശൂർ - കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ കേച്ചേരിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. - YOUNG MAN DIED IN A ROAD ACCIDENT

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അപകടദൃശ്യം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 1:37 PM IST

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തൃശ്ശൂർ: കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ കേച്ചേരിയിൽ  രാവിലെ ഏഴരയോടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. ആനക്കല്ല് സ്വദേശി നിതിൻ (35) ആണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറിയും മിനി പിക്കപ്പും തമ്മിൽ ശക്തമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അതിശക്തമായ മഴ അപകടത്തിന് കാരണമായി

അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പിലും ലോറിയിലുമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആനക്കല്ല് സ്വദേശി മഠത്തിൽ വീട്ടിൽ അജയൻ (43), വെങ്ങിണിശ്ശേരി സ്വദേശി അരുൺ (28), ചൊവ്വന്നൂർ സ്വദേശി ശ്യാം (39), കേച്ചേരി സ്വദേശി പ്രദീപ് (40), അവിണിശ്ശേരി സ്വദേശി പ്രദീപ് (57) എന്നിവരടക്കമുള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ചും കുന്നംകുളം അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്നാണ് വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തത്.

അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇരു വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെയും കുന്നംകുളത്തെയും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ട ഗതാഗതം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വരുന്നു.

തൃശ്ശൂർ: കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ കേച്ചേരിയിൽ  രാവിലെ ഏഴരയോടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. ആനക്കല്ല് സ്വദേശി നിതിൻ (35) ആണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറിയും മിനി പിക്കപ്പും തമ്മിൽ ശക്തമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അതിശക്തമായ മഴ അപകടത്തിന് കാരണമായി

അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പിലും ലോറിയിലുമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആനക്കല്ല് സ്വദേശി മഠത്തിൽ വീട്ടിൽ അജയൻ (43), വെങ്ങിണിശ്ശേരി സ്വദേശി അരുൺ (28), ചൊവ്വന്നൂർ സ്വദേശി ശ്യാം (39), കേച്ചേരി സ്വദേശി പ്രദീപ് (40), അവിണിശ്ശേരി സ്വദേശി പ്രദീപ് (57) എന്നിവരടക്കമുള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ചും കുന്നംകുളം അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്നാണ് വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തത്.

അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇരു വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെയും കുന്നംകുളത്തെയും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ട ഗതാഗതം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വരുന്നു.

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TAGGED:

KERALA ROAD ACCIDENT
TRISSUR ACCIDENT UPDATION
THRISSUR KUTTIPURAM STATE HIGHWAY
HIGHWAY ACCIDENT
YOUNG MAN DIED IN A ROAD ACCIDENT

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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