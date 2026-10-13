വില്പ്പനയ്ക്കായി വീട്ടില് എംഡിഎംഎ സൂക്ഷിച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റില്, 5 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു
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Published : October 13, 2026 at 8:46 PM IST
പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി കൊപ്പത്തെ വീട്ടിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച എംഡിഎംഎയും 5 ലക്ഷം രൂപയുമായി യുവാവ് വീണ്ടും പിടിയിൽ. മുളയങ്കാവ് സ്വദേശിയായ നബീല് റഹ്മാനാണ് (25) പിടിയിലായത്. കുളപ്പുള്ളിയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് നബീലിനെ കുടുക്കിയത്. കൊപ്പം പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മുളയങ്കാവ് റോഡിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ശേഖരം എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 17.8 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ച മയക്ക് മരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി നേരത്തെയും ഇയാള് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കുളപ്പുള്ളിയിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവർക്ക് എംഡിഎംഎ നൽകിയത് നബീലാണെന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് പൊലീസ് നബീലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംഡിഎംഎയുമായി പട്ടാമ്പി തൃത്താല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 പേരെ പിടികൂടിയത്.
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പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി കൊപ്പത്തെ വീട്ടിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച എംഡിഎംഎയും 5 ലക്ഷം രൂപയുമായി യുവാവ് വീണ്ടും പിടിയിൽ. മുളയങ്കാവ് സ്വദേശിയായ നബീല് റഹ്മാനാണ് (25) പിടിയിലായത്. കുളപ്പുള്ളിയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് നബീലിനെ കുടുക്കിയത്. കൊപ്പം പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മുളയങ്കാവ് റോഡിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ശേഖരം എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 17.8 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ച മയക്ക് മരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി നേരത്തെയും ഇയാള് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കുളപ്പുള്ളിയിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവർക്ക് എംഡിഎംഎ നൽകിയത് നബീലാണെന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് പൊലീസ് നബീലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംഡിഎംഎയുമായി പട്ടാമ്പി തൃത്താല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 പേരെ പിടികൂടിയത്.
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