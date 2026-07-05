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പട്ടാപ്പകൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ കയറി കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം; യുവതിക്ക് പരിക്ക് - WILD ANIMAL ATTACK

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സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ കയറി കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 3:40 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: റാന്നിയിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം. പട്ടാപ്പകൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയായിരുന്നു പന്നിയുടെ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉടമയായ ബീനക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലെ മന്ദിരംപടിയിലുള്ള മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇവരുടെ മകനും ആ സമയത്ത് കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൈക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ബീനയെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടയുടെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില്ലുപാളി ഇടിച്ചു തകർത്താണ് പന്നി കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയത്. പന്നിയുടെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബീനയുടെ കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. കടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊടിയ ബീനയെ കാട്ടു പന്നി പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അറിഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത്‌ അധികൃതരും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണകാരിയായ കാട്ടു പന്നിയെ പിന്നീട് വെടി വച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഷൂട്ടർമാരെ വരുത്തി ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്ന പന്നിയെ തെരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയാണ് വെടി വച്ചു കൊന്നത്.  റാന്നി എംഎൽഎ പഴകുളം മധു പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ സന്ദർശിച്ചു. കാട്ടുപന്നികൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും പന്നികൾ കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നെന്നും നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പത്തനംതിട്ട: റാന്നിയിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം. പട്ടാപ്പകൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയായിരുന്നു പന്നിയുടെ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉടമയായ ബീനക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലെ മന്ദിരംപടിയിലുള്ള മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇവരുടെ മകനും ആ സമയത്ത് കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൈക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ബീനയെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടയുടെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില്ലുപാളി ഇടിച്ചു തകർത്താണ് പന്നി കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയത്. പന്നിയുടെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബീനയുടെ കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. കടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊടിയ ബീനയെ കാട്ടു പന്നി പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അറിഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത്‌ അധികൃതരും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണകാരിയായ കാട്ടു പന്നിയെ പിന്നീട് വെടി വച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഷൂട്ടർമാരെ വരുത്തി ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്ന പന്നിയെ തെരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയാണ് വെടി വച്ചു കൊന്നത്.  റാന്നി എംഎൽഎ പഴകുളം മധു പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ സന്ദർശിച്ചു. കാട്ടുപന്നികൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും പന്നികൾ കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നെന്നും നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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PATHANAMTHITTA WILD BOAR ATTACK
WILD BOAR ATTACK IN SUPER MARKET
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WILD ANIMAL ATTACK
WILD BOAR ATTACK

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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