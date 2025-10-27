ആംബുലന്സ് വന്നില്ല! പ്രസവവേദനയില് പുളഞ്ഞ് യുവതി; കാളവണ്ടിയില് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു - PREGNANT WOMEN BULLOCK CART TRAVEL
Published : October 27, 2025 at 6:48 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തര്പ്രദേശില് പ്രസവ വേദനയെ തുടര്ന്ന് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് കാളവണ്ടിയില്. ഹാമിര്പൂര് സ്വദേശിയായ രേഷ്മയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കാളവണ്ടിയില് പോയത്. ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബര് 27) സംഭവം. യുവതിക്ക് പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ കുടുംബം നിരവധി തവണ ആംബുലന്സ് വിളിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ളത് വെറുമൊരു മണ്പാതയാണ്. അതാണെങ്കില് പൂര്ണമായും തകര്ന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തില് എത്താന് സാധിക്കില്ലെന്ന് ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവര്മാര് അറിയിച്ചു. ഏറെ നേരം കാത്ത് നിന്നിട്ടും റോഡില്ലാത്ത പര്സദ്വ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആംബുലന്സ് ഒന്നും തന്നെ എത്തിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും രേഷ്മയ്ക്ക് വേദനയും അധികരിച്ചു. ഇതോടെ രേഷ്മയുടെ ഭര്തൃ പിതാവ് ഗ്രാമത്തില് നിന്നും പഴയൊരു കാളവണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു. രേഷ്മയെ അതില് കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ടാര് ചെയ്യാത്ത റോഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെളിയും വെള്ളക്കെട്ടും കുഴികളുമാണ്. വേദനയില് പുളയുന്ന രേഷ്മയെയും കൊണ്ട് കാളവണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഏറെ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം രേഷ്മയെ ഹാമിര്പൂരിലെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ച് ചികിത്സ നല്കി. ചികിത്സ നല്കിയ രേഷ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
