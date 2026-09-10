ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഫ്ലാറ്റിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി വനിത ഡോക്ടർ; രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്സ്
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Published : September 10, 2026 at 2:06 PM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഫ്ലാറ്റിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന. 17 നിലകളുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്ന വനിത ഡോക്ടറാണ് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടു മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം. ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് പതിവുപോലെ ജോലിക്ക് പോകാനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഡോക്ടർ. താഴേക്ക് പോകാനായി കയറിയ ഡോക്ടർ രണ്ടാം നിലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റക്കാവുകയായിരുന്നു. ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റക്കായി എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഡോക്ടർ ഉടൻതന്നെ ഫ്ലാറ്റിലെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇവർ ഉടൻതന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് തുറക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം ലിഫ്റ്റ് തുറന്ന് വനിത ഡോക്ടറെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇവർ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു. അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പി വി പ്രസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഡോർ അകത്തി ആളെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഫ്ലാറ്റിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന. 17 നിലകളുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്ന വനിത ഡോക്ടറാണ് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടു മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം. ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് പതിവുപോലെ ജോലിക്ക് പോകാനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഡോക്ടർ. താഴേക്ക് പോകാനായി കയറിയ ഡോക്ടർ രണ്ടാം നിലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റക്കാവുകയായിരുന്നു. ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റക്കായി എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഡോക്ടർ ഉടൻതന്നെ ഫ്ലാറ്റിലെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇവർ ഉടൻതന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് തുറക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം ലിഫ്റ്റ് തുറന്ന് വനിത ഡോക്ടറെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇവർ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു. അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പി വി പ്രസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഡോർ അകത്തി ആളെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.