ഓടുന്ന ട്രെയിനില് ചാടിക്കയറി; ചുവട് പിഴച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണു, യുവതിക്ക് രക്ഷകരായി ആര്പിഎഫ് - RAILWAY RULES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 31, 2026 at 2:47 PM IST
തൃശൂര്: ട്രെയിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നതിനിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വീണ് യുവതി. യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. യുവതി ട്രക്കിലേക്ക് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30യോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. സെക്കന്തരാബാദിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്ന ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ കയറുന്നതിനിടെയാണ് യുവതി ട്രെയിനിന് അടിഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീണത്. ട്രെയിൻ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ യുവതി ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം. ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ യുവതിയുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ സമീപത്തായി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സന്തോഷ് യുവതിയെ പിടിച്ച് വലിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഗവൺമെൻ്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിനോദും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഉദ്യേഗസ്ഥരുടെ കൃത്യമായ ഇടപടൽ മൂലം വലിയ ഒരു അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. യുവതിയുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ ദൗത്യമാണ് റെയിൽവേ ഉദ്യേഗസ്ഥൻ സ്വീകരിച്ചത്. വർധിച്ച് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തൃശൂര്: ട്രെയിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നതിനിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വീണ് യുവതി. യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. യുവതി ട്രക്കിലേക്ക് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30യോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. സെക്കന്തരാബാദിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്ന ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ കയറുന്നതിനിടെയാണ് യുവതി ട്രെയിനിന് അടിഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീണത്. ട്രെയിൻ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ യുവതി ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം. ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ യുവതിയുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ സമീപത്തായി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സന്തോഷ് യുവതിയെ പിടിച്ച് വലിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഗവൺമെൻ്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിനോദും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഉദ്യേഗസ്ഥരുടെ കൃത്യമായ ഇടപടൽ മൂലം വലിയ ഒരു അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. യുവതിയുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ ദൗത്യമാണ് റെയിൽവേ ഉദ്യേഗസ്ഥൻ സ്വീകരിച്ചത്. വർധിച്ച് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.