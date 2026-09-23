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കിടപ്പുമുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച 1.718 കിലോ കഞ്ചാവ്; യുവതി എക്‌സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ

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കിടപ്പുമുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച 1.718 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതി അറസ്‌റ്റിൽ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 4:36 PM IST

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കാസർകോട്: വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച 1.718 കിലോ കഞ്ചാവുമായി പനത്തടിയില്‍ യുവതി അറസ്‌റ്റില്‍. പനത്തടി പുത്തൂരടുക്കത്തെ പി സി മീനാക്ഷിയെ (47) യാണ് എക്‌സൈസ് സംഘം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. വിൽപ്പയ്‌ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് കഞ്ചാവ് പൊതികളെന്ന് എക്‌സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. 

കാസർകോട് എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയിലെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ സുബിൻരാജ് നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു പരിശോധനയ്‌ക്കായി യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. കാസർകോട് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ വിഷ്‌ണു പ്രകാശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് യുവതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇവർക്ക് കഞ്ചാവ് പൊതിയിലാക്കി വിൽപനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത ആളെക്കുറിച്ച് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. 

ഇയാളെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കാസർകോട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി 14 ദിവസത്തേയ്‌ക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. ഇതിൽ പങ്കുള്ളവരെപ്പറ്റിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. പ്രദേശവാസികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. 

കാസർകോട്: വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച 1.718 കിലോ കഞ്ചാവുമായി പനത്തടിയില്‍ യുവതി അറസ്‌റ്റില്‍. പനത്തടി പുത്തൂരടുക്കത്തെ പി സി മീനാക്ഷിയെ (47) യാണ് എക്‌സൈസ് സംഘം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. വിൽപ്പയ്‌ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് കഞ്ചാവ് പൊതികളെന്ന് എക്‌സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. 

കാസർകോട് എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയിലെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ സുബിൻരാജ് നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു പരിശോധനയ്‌ക്കായി യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. കാസർകോട് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ വിഷ്‌ണു പ്രകാശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് യുവതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇവർക്ക് കഞ്ചാവ് പൊതിയിലാക്കി വിൽപനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത ആളെക്കുറിച്ച് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. 

ഇയാളെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കാസർകോട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി 14 ദിവസത്തേയ്‌ക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. ഇതിൽ പങ്കുള്ളവരെപ്പറ്റിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. പ്രദേശവാസികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. 

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TAGGED:

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കാസർകോട് കഞ്ചാവുമായി യുവതി പിടിയിൽ
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