ഉത്സവത്തിനിടെ മോഷണ ശ്രമം; യുവതിയെ തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറി, കവര്ച്ചയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞിന് കഴുത്തില് മുറിവേറ്റു - WOMAN ARRESTED IN THEFT CASE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 6, 2026 at 12:47 PM IST
തൃശൂർ: ഉത്സവത്തിനിടെ 9 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ മാല പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവതി പിടിയിൽ. തൃശൂർ അരിമ്പൂരിലാണ് സംഭവം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി പളനി അമ്മാളിനെ നാട്ടുകാരാണ് പിടികൂടി പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. പേരാമംഗലം സ്വദേശികളായ കുടുംബം 9 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമൊത്താണ് അരിമ്പൂരിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനെത്തിയത്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദിവസമായതിനാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെല്ലാം വലിയ ആൾത്തിരക്കായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മാലപൊട്ടിച്ചത്. ബഹളം കേട്ട് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴേയ്ക്കും മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത യുവതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. നാട്ടുകാരും പൊലീസും പിന്തുടർന്നത് കണ്ടതോടെ അവർ മാല അടുത്തുള്ള കടയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി പളനി അമ്മാളിനെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടുകയും പ്രതിയെ അന്തിക്കാട് പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റു. ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളുടെ മറവിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘത്തിലുള്ള ആളാണ് പിടിയിലായ യുവതിയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇവരുടെ കൂട്ടാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ഊർജിതമാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത അന്തിക്കാട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
തൃശൂർ: ഉത്സവത്തിനിടെ 9 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ മാല പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവതി പിടിയിൽ. തൃശൂർ അരിമ്പൂരിലാണ് സംഭവം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി പളനി അമ്മാളിനെ നാട്ടുകാരാണ് പിടികൂടി പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. പേരാമംഗലം സ്വദേശികളായ കുടുംബം 9 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമൊത്താണ് അരിമ്പൂരിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനെത്തിയത്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദിവസമായതിനാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെല്ലാം വലിയ ആൾത്തിരക്കായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മാലപൊട്ടിച്ചത്. ബഹളം കേട്ട് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴേയ്ക്കും മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത യുവതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. നാട്ടുകാരും പൊലീസും പിന്തുടർന്നത് കണ്ടതോടെ അവർ മാല അടുത്തുള്ള കടയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി പളനി അമ്മാളിനെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടുകയും പ്രതിയെ അന്തിക്കാട് പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റു. ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളുടെ മറവിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘത്തിലുള്ള ആളാണ് പിടിയിലായ യുവതിയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇവരുടെ കൂട്ടാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ഊർജിതമാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത അന്തിക്കാട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.