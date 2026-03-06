ETV Bharat / Videos

''യുവകർഷകനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന അതേ ആന തന്നെ''... വള്ളുവാടിയിൽ ഭീതി വിതച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാട്ടാന - വള്ളുവാടിയിൽ കാട്ടാന ഭീഷണി

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
വള്ളുവാടിയിൽ ഭീതി വിതച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാട്ടാന (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 5:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: കാട്ടാന ഭീഷണിയിൽ പൊറുതിമുട്ടി വയനാട് വള്ളുവാടിയിലെ കർഷകർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട പച്ചാടി പ്രദേശത്തിന് സമീപത്താണ് കാട്ടാന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടന്ന് നാശം വിതച്ചത്. യുവകർഷനായ രജീവിനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന അതേ ആന തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങുന്നത്.   വനാതിർത്തിയിലെ തൂക്ക് വേലി തകർത്താണ് കാട്ടാന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കാട്ടാന പ്രദേശത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടന്ന് വ്യാപകമായ നാശം വരുത്തിയത്.

വനാതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തൂക്ക് ഫെൻസിങ് തകർത്താണ് ആന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് കർഷകൻ പറഞ്ഞു. കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതിവേലി തകർത്ത കാട്ടാന നിരവധി വിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വള്ളുവാടി സ്വദേശികളായ കരവറ്റിൻകര സ്‌കറിയ, പൗലോസ് എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായത്. 

ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കവുങ്ങുകൾക്കൊപ്പം കാപ്പി, കുരുമുളക് എന്നിവയും ആന നശിപ്പിച്ചു.
കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആന കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവകർഷകനായ പച്ചാടി രജീവിൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മുട്ടികൊമ്പനാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ കൊമ്പൻ പ്രദേശത്തെ കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും കൃഷിനാശത്തിനൊപ്പം മനുഷ്യജീവനും അപകടത്തിലാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 

ഈ ആനയെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടി പ്രദേശത്തെ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
അതേസമയം രജീവ് മരിച്ച പച്ചാടി പ്രദേശത്തിന് സമീപമുള്ള അണ്ണിമൂല വനമേഖലയിൽ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനപാലകർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആനയെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വനപാലകർ തുരത്തിയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അതേ ആന വള്ളുവാടിയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്തി നാശം വിതച്ചതാണെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. 

വയനാട്: കാട്ടാന ഭീഷണിയിൽ പൊറുതിമുട്ടി വയനാട് വള്ളുവാടിയിലെ കർഷകർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട പച്ചാടി പ്രദേശത്തിന് സമീപത്താണ് കാട്ടാന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടന്ന് നാശം വിതച്ചത്. യുവകർഷനായ രജീവിനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന അതേ ആന തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങുന്നത്.   വനാതിർത്തിയിലെ തൂക്ക് വേലി തകർത്താണ് കാട്ടാന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കാട്ടാന പ്രദേശത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടന്ന് വ്യാപകമായ നാശം വരുത്തിയത്.

വനാതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തൂക്ക് ഫെൻസിങ് തകർത്താണ് ആന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് കർഷകൻ പറഞ്ഞു. കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതിവേലി തകർത്ത കാട്ടാന നിരവധി വിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വള്ളുവാടി സ്വദേശികളായ കരവറ്റിൻകര സ്‌കറിയ, പൗലോസ് എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായത്. 

ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കവുങ്ങുകൾക്കൊപ്പം കാപ്പി, കുരുമുളക് എന്നിവയും ആന നശിപ്പിച്ചു.
കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആന കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവകർഷകനായ പച്ചാടി രജീവിൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മുട്ടികൊമ്പനാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ കൊമ്പൻ പ്രദേശത്തെ കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും കൃഷിനാശത്തിനൊപ്പം മനുഷ്യജീവനും അപകടത്തിലാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 

ഈ ആനയെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടി പ്രദേശത്തെ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
അതേസമയം രജീവ് മരിച്ച പച്ചാടി പ്രദേശത്തിന് സമീപമുള്ള അണ്ണിമൂല വനമേഖലയിൽ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനപാലകർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആനയെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വനപാലകർ തുരത്തിയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അതേ ആന വള്ളുവാടിയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്തി നാശം വിതച്ചതാണെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. 

For All Latest Updates

TAGGED:

കാട്ടാന ഭീഷണി
വന്യജീവി ആക്രമണം
വള്ളുവാടി
WILD ANIMAL WAYANAD
വള്ളുവാടിയിൽ കാട്ടാന ഭീഷണി

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം യുഎസ്എസ് ജെറാൾഡ് ആർ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി യുഎസ് നാവികസേന മിസൈലുകൾ

അയവില്ലാതെ സംഘർഷം; ഓപ്പറേഷൻ 'എപ്പിക് ഫ്യൂറി', ടോമാഹോക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ച് യുഎസ്

March 5, 2026 at 3:04 PM IST
ഇറാനിൽ ആക്രമണം ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രലേയും ഇറാനിൽ സംഘർഷം നാലാം ദിനം ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം

നാലാം ദിനവും പശ്ചിമേഷ്യ സംഘര്‍ഷഭരിതം; ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേല്‍, തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ

March 4, 2026 at 4:21 PM IST
SURESH GOPI കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം IRAN AND ISRAEL

'പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, വേണ്ടതെല്ലാം കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്': സുരേഷ്‌ ഗോപി

March 4, 2026 at 11:35 AM IST
ചിനക്കത്തൂർ പൂരം പൂരം കേരളം ഉത്സവം പാലക്കാട് ചിനക്കത്തൂർ

ആറാട്ട് മേളവും കുതിര കളിയും തേരും; പൂര പ്രേമികളുടെ മനം നിറച്ച് ചിനക്കത്തൂർ പൂരം

March 3, 2026 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.