ETV Bharat / Videos

യുഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് - WILD ANIMAL THREAT IN MUNNAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്നാര്‍ ഡിവിഷനില്‍ മത്സരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സി നെല്‍സണും പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ് കാട്ടാനക്ക് മുമ്പില്‍ അകപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മൂന്നാറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മൂന്നാര്‍ നല്ലതണ്ണി കല്ലാര്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയില്‍ പ്രചാരണം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയില്‍ മടങ്ങവെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും കാട്ടാനക്ക് മുമ്പില്‍പ്പെട്ടത്. പ്രദേശത്ത് സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായ ഒറ്റകൊമ്പനാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ വിവരം. കാട്ടാന പാഞ്ഞടുത്തതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായ സംഘം ഏറെ ദൂരം വാഹനം പിന്നോട്ടോടിച്ച്  രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറിൻ്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് കട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാനാർഥിയും സംഘവും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കഷ്‌ടിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് വാഹനം പിന്നോട്ടെടുത്ത് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും കാട്ടാനയുടെ മുമ്പില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാട്ടാന റോഡില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങിയ ശേഷം സംഘം മൂന്നാറിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു.

ഇടുക്കി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്നാര്‍ ഡിവിഷനില്‍ മത്സരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സി നെല്‍സണും പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ് കാട്ടാനക്ക് മുമ്പില്‍ അകപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മൂന്നാറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മൂന്നാര്‍ നല്ലതണ്ണി കല്ലാര്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയില്‍ പ്രചാരണം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയില്‍ മടങ്ങവെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും കാട്ടാനക്ക് മുമ്പില്‍പ്പെട്ടത്. പ്രദേശത്ത് സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായ ഒറ്റകൊമ്പനാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ വിവരം. കാട്ടാന പാഞ്ഞടുത്തതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായ സംഘം ഏറെ ദൂരം വാഹനം പിന്നോട്ടോടിച്ച്  രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറിൻ്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് കട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാനാർഥിയും സംഘവും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കഷ്‌ടിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് വാഹനം പിന്നോട്ടെടുത്ത് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും കാട്ടാനയുടെ മുമ്പില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാട്ടാന റോഡില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങിയ ശേഷം സംഘം മൂന്നാറിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ELEPHANT
IDUKKI WILD ANIMAL THREAT
WILD ELEPHANT ATTACK
UDF CANDIDATE C NELSON
WILD ANIMAL THREAT IN MUNNAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BABY MEMORIAL BABY MEMORIAL FIRE ACCIDENT BABY MEMORIAL FIRE LATEST NEWS IN KERALA

'ആശ്വാസം, തീ അണച്ചു'; വന്‍ തീപിടിത്തത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി

November 29, 2025 at 12:52 PM IST
SABARIMALA SABARIMALA ACCIDENT SABARIMALA GOLD SCAM BUS ACCIDENT IN KANNIMALA

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ക്രാഷ് ബാരിയറിലേയ്ക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

November 28, 2025 at 3:53 PM IST
Pathanamthitta Sabarimala father and daughter dancing Spiritual performance for ayyappan

അയ്യന് നൃത്താര്‍ച്ചന; സന്നിധാനത്ത് നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി അച്ഛനും മകളും

November 27, 2025 at 6:03 PM IST
SABARIMALA SABARIMALA PILGRIMAGE RAF Sabarimala Rush Updates

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ സര്‍വ്വ സജ്ജം; ശബരിമലയില്‍ റാപ്പിഡ് ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സെത്തി

November 22, 2025 at 7:44 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.