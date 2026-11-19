വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി കാട്ടാനകൂട്ടം; ആനകളെ കാടുകയറ്റി വനംവകുപ്പ്
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Published : November 19, 2026 at 7:50 PM IST
പത്തനംതിട്ട: വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ജനവാസ മേഖലയിലും ടൗണിന് സമീപവും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വനംവകുപ്പ് കാടുകയറ്റി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മനോരമ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയത്. വടശ്ശേരിക്കര ടൗണിന് സമീപമുള്ള മനോരമ ജങ്ഷൻ, ആക്കേമൺ, മുള്ളൻപാറ എന്നീ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം നിലയുറപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ശബരിമല പാതയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ തീർഥാടകരും പ്രദേശവാസികളും ഭീതിയിലായി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മുള്ളൻപാറയിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമതിൽ കാട്ടാന തകർത്തു. പ്രദേശത്തെ കൃഷികളും വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു. കാട്ടാനകളുടെ സഞ്ചാരം നിരീക്ഷിക്കാനും ജനവാസമേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയാനുമായി പ്രദേശത്ത് എഐ ക്യാമറയും അലാറം സംവിധാനവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ മറികടന്നാണ് കാട്ടാനകൂട്ടം പട്ടാപകലും ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വര്യവിഹാരം നടത്തുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ആക്കുകയാണ്. ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന രൂക്ഷമായ കാട്ടാന ശല്യത്തിനും വന്യജീവി പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാത്തതിൽ പ്രദേശത്ത് ജനരോഷം ശക്തമാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്ത് എത്തിയ റാന്നി എംഎൽഎ പഴകുളം മധുവിനോട് പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. "10 വർഷമായി ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങിയത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഇറക്കി വിട്ടതാണോ? നാട്ടുകാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം, പ്രതിഷേധമല്ല ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് വേണ്ടത്. സർക്കാർ കഴിയുന്ന എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും," എംഎൽഎ അഡ്വ. പഴകുളം മധു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ ജനങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതികരിക്കുമെന്നും സ്ഥലത്തെത്തിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. വി എ സൂരജ് പറഞ്ഞു. ഉടൻ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പത്തനംതിട്ട: വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ജനവാസ മേഖലയിലും ടൗണിന് സമീപവും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വനംവകുപ്പ് കാടുകയറ്റി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മനോരമ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയത്. വടശ്ശേരിക്കര ടൗണിന് സമീപമുള്ള മനോരമ ജങ്ഷൻ, ആക്കേമൺ, മുള്ളൻപാറ എന്നീ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം നിലയുറപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ശബരിമല പാതയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ തീർഥാടകരും പ്രദേശവാസികളും ഭീതിയിലായി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മുള്ളൻപാറയിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമതിൽ കാട്ടാന തകർത്തു. പ്രദേശത്തെ കൃഷികളും വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു. കാട്ടാനകളുടെ സഞ്ചാരം നിരീക്ഷിക്കാനും ജനവാസമേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയാനുമായി പ്രദേശത്ത് എഐ ക്യാമറയും അലാറം സംവിധാനവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ മറികടന്നാണ് കാട്ടാനകൂട്ടം പട്ടാപകലും ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വര്യവിഹാരം നടത്തുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ആക്കുകയാണ്. ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന രൂക്ഷമായ കാട്ടാന ശല്യത്തിനും വന്യജീവി പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാത്തതിൽ പ്രദേശത്ത് ജനരോഷം ശക്തമാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്ത് എത്തിയ റാന്നി എംഎൽഎ പഴകുളം മധുവിനോട് പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. "10 വർഷമായി ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങിയത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഇറക്കി വിട്ടതാണോ? നാട്ടുകാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം, പ്രതിഷേധമല്ല ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് വേണ്ടത്. സർക്കാർ കഴിയുന്ന എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും," എംഎൽഎ അഡ്വ. പഴകുളം മധു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ ജനങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതികരിക്കുമെന്നും സ്ഥലത്തെത്തിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. വി എ സൂരജ് പറഞ്ഞു. ഉടൻ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.