വായയിലേറ്റ മുറിവില്‍ നിന്നും രക്തസ്രാവം; അനങ്ങാനാകാതെ കാട്ടുകൊമ്പന്‍, അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

വായയിലേറ്റ മുറിവില് നിന്നും രക്തസ്രാവം; അനങ്ങാനാകാതെ കാട്ടുകൊമ്പന്, അതിരപ്പിള്ളിയില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
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Published : September 6, 2026 at 2:31 PM IST
തൃശൂര്: അതിരപ്പിള്ളിയിലെ കാലടി പ്ലാന്റേഷനില് കാട്ടാനയെ അവശനിലയില് കണ്ടെത്തി. റബര് പ്ലാന്റേഷനില് ടാപ്പിങ്ങിന് പോയ തൊഴിലാളികളാണ് കൊമ്പനെ അവശനിലയില് കണ്ടത്. കാട്ടാനയുടെ വായയില് മുറിവുണ്ടാകുകയും അതില് നിന്നും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതായും ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള് പറഞ്ഞു. തോട്ടത്തില് കാട്ടാന അനങ്ങാന് കഴിയാതെ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളതായി തോന്നിയത്. കൂടുതല് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് വായയില് മുറിവുള്ളതായി മനസിലായത്. വെള്ളം കുടിക്കാനോ തീറ്റയെടുക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആന. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട തൊഴിലാളികള് വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചു. നാളെ ആനയെ ചികിത്സിക്കാനായി കോടനാട് അഭയാരണ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര് ബിനോയ്.സി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആനയെ ചികിത്സിക്കും. പ്ലാന്റേഷനില് നിന്നുള്ള കാട്ടാനയുടെ വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റേഷനില് എത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പകര്ത്തിയ വീഡിയോയാണിത്. തോട്ടത്തിന് നടുവില് ആന അനങ്ങാതെ നില്ക്കുന്നതും പിന്നാലെ പ്ലാന്റേഷന് അടുത്തുള്ള റോഡിലൂടെ പതിയെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
തൃശൂര്: അതിരപ്പിള്ളിയിലെ കാലടി പ്ലാന്റേഷനില് കാട്ടാനയെ അവശനിലയില് കണ്ടെത്തി. റബര് പ്ലാന്റേഷനില് ടാപ്പിങ്ങിന് പോയ തൊഴിലാളികളാണ് കൊമ്പനെ അവശനിലയില് കണ്ടത്. കാട്ടാനയുടെ വായയില് മുറിവുണ്ടാകുകയും അതില് നിന്നും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതായും ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള് പറഞ്ഞു. തോട്ടത്തില് കാട്ടാന അനങ്ങാന് കഴിയാതെ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളതായി തോന്നിയത്. കൂടുതല് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് വായയില് മുറിവുള്ളതായി മനസിലായത്. വെള്ളം കുടിക്കാനോ തീറ്റയെടുക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആന. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട തൊഴിലാളികള് വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചു. നാളെ ആനയെ ചികിത്സിക്കാനായി കോടനാട് അഭയാരണ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര് ബിനോയ്.സി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആനയെ ചികിത്സിക്കും. പ്ലാന്റേഷനില് നിന്നുള്ള കാട്ടാനയുടെ വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റേഷനില് എത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പകര്ത്തിയ വീഡിയോയാണിത്. തോട്ടത്തിന് നടുവില് ആന അനങ്ങാതെ നില്ക്കുന്നതും പിന്നാലെ പ്ലാന്റേഷന് അടുത്തുള്ള റോഡിലൂടെ പതിയെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.