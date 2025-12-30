ETV Bharat / Videos

കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടം; മൂന്നാറില്‍ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം: VIDEO - WILD ELEPHANT IN IDUKKI

കാട്ടാനകളുടെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 5:34 PM IST

ഇടുക്കി: വേനല്‍ക്കാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കേ മൂന്നാര്‍ മേഖലയില്‍ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. രാത്രിയില്‍ റോഡിലേക്കിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മൂന്നാര്‍ ഉദുമല്‍ പേട്ട അന്തര്‍ സംസ്ഥാന പാതയില്‍ കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു. പാതയിലൂടെ എത്തിയ കാറിന് നേരെ ആനകള്‍ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആനകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയപ്പോള്‍ ഡ്രൈവര്‍ കാര്‍ ഏറെനേരം പിന്നിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.  കന്നിമല ഭാഗത്താണ് സംഭവം. കുട്ടിയാന അടക്കം കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെ നേരം കാറിന് നേരെ പോയ കാട്ടാന കൂട്ടം പിന്നീട് റോഡില്‍ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആര്‍ആര്‍ടി സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി കാട്ടാനകളെ റോഡില്‍ നിന്നും തുരത്തി. വേനല്‍ കടുക്കുമ്പോള്‍ കാട്ടാനകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ജനവാസ മേഖലയിലെത്തുന്നത് പതിവാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലെല്ലാം സമാന രീതിയില്‍ വേനല്‍ക്കാലത്ത് കാട്ടാനകള്‍ പതിവായി ജനവാസ മേഖലകളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇത് രാത്രികാല യാത്രക്കാരെ ഏറെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വേനലില്‍ കാട്ടുകൊമ്പന്‍ പടയപ്പ നിരവധി തവണ മറയൂര്‍ ഉദുമല്‍പേട്ട അന്തര്‍ സംസ്ഥാന പാതയില്‍ ഗതാഗത തടസം സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു.   

TAGGED:

WILD ELEPHANT IDUKKI
ELEPHANT ATTACK
CAR ATTACKED BY ELEPHANT
കാട്ടാന ഇടുക്കി
WILD ELEPHANT IN IDUKKI

