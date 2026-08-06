ETV Bharat / Videos

രാത്രിയില്‍ കാടിറങ്ങി; കടയുടെ ഷട്ടര്‍ തകര്‍ത്ത് പലചരക്ക് സാധനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു, പുളിയിലപ്പാറയിലെത്തിയ കാട്ടാനയെ തുരത്തി: VIDEO - പലചരക്ക് കട തകര്‍ത്ത് കാട്ടാന

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ആക്രമണത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂര്‍: അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ പലചരക്ക് കട തകര്‍ത്ത് കാട്ടാന. പുളിയിലപ്പാറയിലെ മാളിയേക്കല്‍ പോളിന്‍റെ കടയാണ് കാട്ടാന തകര്‍ത്തത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 3 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കടയുടെ മുന്‍ ഭാഗത്തെ ഷട്ടര്‍ തകര്‍ത്ത കാട്ടാന അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുകയും പലചരക്ക് സാധനങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുലര്‍ച്ചെ കടയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്ന കാട്ടാന ഷട്ടറില്‍ ശക്തമായി ഇടിക്കുന്നതും ഇതോടെ ഷട്ടര്‍ തകരുന്നതുമെല്ലാം ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഷട്ടര്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ ശബ്‌ദം അടക്കം വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമായി കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പുലര്‍ച്ചെ മേഖലയില്‍ നല്ല മഴയായത് കൊണ്ട് തന്നെ സമീപവാസികളൊന്നും തന്നെ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കാനിടയില്ല. കടയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും പൂര്‍ണമായും നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാര്‍ വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് 4 മണിയോടെ ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുകയും ചെയ്‌തു. മേഖലയില്‍ സ്ഥിരമായി കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. രാത്രിയില്‍ കാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകള്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ അടക്കം വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം വരുത്താറുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ജനവാസ മേഖലയില്‍ എത്തുന്ന കാട്ടാനകളെ നാട്ടുകാരും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കിയും കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താറാണ് പതിവ്.  രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് സ്ഥലത്ത് ഒരാള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. 

തൃശൂര്‍: അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ പലചരക്ക് കട തകര്‍ത്ത് കാട്ടാന. പുളിയിലപ്പാറയിലെ മാളിയേക്കല്‍ പോളിന്‍റെ കടയാണ് കാട്ടാന തകര്‍ത്തത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 3 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കടയുടെ മുന്‍ ഭാഗത്തെ ഷട്ടര്‍ തകര്‍ത്ത കാട്ടാന അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുകയും പലചരക്ക് സാധനങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുലര്‍ച്ചെ കടയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്ന കാട്ടാന ഷട്ടറില്‍ ശക്തമായി ഇടിക്കുന്നതും ഇതോടെ ഷട്ടര്‍ തകരുന്നതുമെല്ലാം ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഷട്ടര്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ ശബ്‌ദം അടക്കം വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമായി കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പുലര്‍ച്ചെ മേഖലയില്‍ നല്ല മഴയായത് കൊണ്ട് തന്നെ സമീപവാസികളൊന്നും തന്നെ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കാനിടയില്ല. കടയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും പൂര്‍ണമായും നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാര്‍ വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് 4 മണിയോടെ ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുകയും ചെയ്‌തു. മേഖലയില്‍ സ്ഥിരമായി കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. രാത്രിയില്‍ കാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകള്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ അടക്കം വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം വരുത്താറുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ജനവാസ മേഖലയില്‍ എത്തുന്ന കാട്ടാനകളെ നാട്ടുകാരും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കിയും കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താറാണ് പതിവ്.  രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് സ്ഥലത്ത് ഒരാള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. 

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ELEPHANT ATTACK THRISSUR
WILD ELEPHANT DESTROYS SHOP
WILD ELEPHANT PULIYAPPARA
പലചരക്ക് കട തകര്‍ത്ത് കാട്ടാന
ELEPHANT DESTROYS GROCERY STORE

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

SNAKE news keralam Snake found in running auto rainy season safety safety drivers

ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാമ്പ്; അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും

August 5, 2026 at 3:21 PM IST
JUBILE MISSION HOSPITAL NURSES PROTEST HAS ENDED NURSE HOSPITAL PROTEST THRISSUR

നഴ്‌സുമാരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു; ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

August 5, 2026 at 2:05 PM IST
തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് MEDICAL COLLEG FIRE HOSPITAL FIRE ACCIDENT AMMA KUNJ BLOCK FIRE

തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

August 4, 2026 at 7:57 PM IST
Heavy rain KSRTC services alappuza Rain Update Rain Alert

മഴ കനത്തതോടെ റോഡുകള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിൽ; ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു, കെഎസ്‌ആർടിസി സർവിസുകള്‍ നിർത്തിവച്ചു

August 4, 2026 at 7:25 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.