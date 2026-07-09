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അതിശക്തമായ മഴയിലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കാട്ടാന; സൈലൻ്റ് വാലി മലനിരകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ - ELEPHANT SILENT VALLEY

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അതിശക്തമായ മഴയിലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കാട്ടാന (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 5:14 PM IST

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പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻ്റ് വാലി മലനിരകളിൽ പെയ്‌ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മണ്ണാർക്കാട് മൈലാംപാടം കുരുത്തിച്ചാലിൽ കാട്ടാനയെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ആനയ്ക്ക് ജീവനില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ വനമേഖലയിൽ പെയ്യുന്ന അതിശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് കുരുത്തിച്ചാൽ പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ഒഴുക്ക് ശക്തമാവുകയുമായിരുന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് എത്തിയതാകാം ആനയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 

വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫയർഫോഴ്‌സും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പുഴയിൽ ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ തീരവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് വിവരം പൊലീസിനെയും ഫയർ ഫോഴ്‌സിനെയും അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് അധികൃതർ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ആനയ്‌ക്ക് ജീവൻ ഇല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ പ്രദേശത്ത് പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. വന്യജീവികള്‍കള്‍ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഏറെ ആണെന്നും അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻ്റ് വാലി മലനിരകളിൽ പെയ്‌ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മണ്ണാർക്കാട് മൈലാംപാടം കുരുത്തിച്ചാലിൽ കാട്ടാനയെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ആനയ്ക്ക് ജീവനില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ വനമേഖലയിൽ പെയ്യുന്ന അതിശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് കുരുത്തിച്ചാൽ പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ഒഴുക്ക് ശക്തമാവുകയുമായിരുന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് എത്തിയതാകാം ആനയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 

വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫയർഫോഴ്‌സും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പുഴയിൽ ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ തീരവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് വിവരം പൊലീസിനെയും ഫയർ ഫോഴ്‌സിനെയും അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് അധികൃതർ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ആനയ്‌ക്ക് ജീവൻ ഇല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ പ്രദേശത്ത് പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. വന്യജീവികള്‍കള്‍ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഏറെ ആണെന്നും അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

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SILENT VALLEY
ELEPHANT FLASH FLOOD
HEAVY RAIN SILENT VALLEY
ELEPHANT SILENT VALLEY
ELEPHANT CAUGHT IN FLASH FLOOD

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ETV Bharat Kerala Team

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