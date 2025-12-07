ETV Bharat / Videos

കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടം; തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥി - WILD ELEPHANT ATTACKS CANDIDATE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂര്‍: മലക്കപ്പാറ റോഡിൽ സ്ഥാനാർഥിക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം. മലക്കപ്പാറയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ ബ്ലോക്ക് സ്ഥാനാർഥിയെയും സംഘത്തെയും ആക്രമിച്ച് കാട്ടാനക്കൂട്ടം. ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ആണ് സംഭവം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥി ജൂവിൻ കല്ലേലിയും, സംഘവും സഞ്ചരിച്ച കാറുകൾക്ക് നേരെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പാഞ്ഞ് അടുക്കുകയായിരുന്നു. കാട്ടാനക്കൂട്ടം കാറിനു നേരെ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കെ. എം.പോൾസൺ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി. ഇതോടെ കാട്ടാനയുടെ ലക്ഷ്യം പോള്‍സനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പോൾസൻ്റെ പുറകെ പാഞ്ഞ കാട്ടാന റോഡരികയിലെ കുഴിയിൽ വീണു. അതോടെ പോൾസൺ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. റോഡിൽ വീണ പോൾസന് കൈകൾക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മലക്കപ്പാറ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് സമാനമായി എറണാകുളത്തും സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെയാണ് കാട്ടാന പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വനാതിർത്തി മേഖലയായ കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജുവൽ ജൂഡി. കാട്ടാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. കാട്ടാനായിറങ്ങിയത് താൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും ജുവൽ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർഥിയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആനയെ തുരുത്തിയാണ് പിന്നീട് പ്രചാരണം തുടർന്നത്.

തൃശൂര്‍: മലക്കപ്പാറ റോഡിൽ സ്ഥാനാർഥിക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം. മലക്കപ്പാറയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ ബ്ലോക്ക് സ്ഥാനാർഥിയെയും സംഘത്തെയും ആക്രമിച്ച് കാട്ടാനക്കൂട്ടം. ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ആണ് സംഭവം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥി ജൂവിൻ കല്ലേലിയും, സംഘവും സഞ്ചരിച്ച കാറുകൾക്ക് നേരെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പാഞ്ഞ് അടുക്കുകയായിരുന്നു. കാട്ടാനക്കൂട്ടം കാറിനു നേരെ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കെ. എം.പോൾസൺ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി. ഇതോടെ കാട്ടാനയുടെ ലക്ഷ്യം പോള്‍സനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പോൾസൻ്റെ പുറകെ പാഞ്ഞ കാട്ടാന റോഡരികയിലെ കുഴിയിൽ വീണു. അതോടെ പോൾസൺ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. റോഡിൽ വീണ പോൾസന് കൈകൾക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മലക്കപ്പാറ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് സമാനമായി എറണാകുളത്തും സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെയാണ് കാട്ടാന പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വനാതിർത്തി മേഖലയായ കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജുവൽ ജൂഡി. കാട്ടാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. കാട്ടാനായിറങ്ങിയത് താൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും ജുവൽ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർഥിയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആനയെ തുരുത്തിയാണ് പിന്നീട് പ്രചാരണം തുടർന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ELEPHANT
LOCAL BODY ELECTION 2025
WILD ELEPHANT ATTACK ON CANDIDATE
MALAKKAPARA ELEPHANT ATTACK
WILD ELEPHANT ATTACKS CANDIDATE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

CAT STUCK UPON COCONUT TREE CAT RESCUED FROM COCONUT TREE തെങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി പൂച്ച Cat

നായയെ പേടിച്ച് പാഞ്ഞുകയറി; മുകളിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇറങ്ങാന്‍ വയ്യ, തെങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി പൂച്ച: VIDEO

December 4, 2025 at 11:46 AM IST
KASARAGOD GENERAL HOSPITAL VIDEO OF YOUTH CONFLICT CLASH IN KASARAGOD HOSPITAL ജനറല്‍ ആശുപത്രി കാസര്‍കോട്

ആശുപത്രിയില്‍ തമ്മിലടിച്ച് രോഗികള്‍; കാരണം മുന്‍വൈരാഗ്യം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്: VIDEO

December 4, 2025 at 10:25 AM IST
BLACK MONEY KOTTAYAM BLACK MONEY EXCISE DEPARTMENT MALAYALAM NEWS UPDATES

72 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം പിടികൂടി; ആന്ധ്ര സ്വദേശികള്‍ കേരളത്തില്‍ പിടിയില്‍

December 3, 2025 at 10:01 AM IST
SANDALWOOD SEIZURE NILAMBUR ILLEGAL SANDALWOOD SEIZURE NILAMBUR FOREST FLYING SQUAD SANDALWOOD SMUGGLING CASE

ചന്ദന മുട്ടികള്‍ ചാക്കിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ പിടിയില്‍

December 2, 2025 at 1:00 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.