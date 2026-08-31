കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന; പ്രകോപനമായത് ഹോണ് മുഴക്കിയത്: VIDEO
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Published : August 31, 2026 at 8:32 PM IST
വയനാട് : സുല്ത്താന് ബത്തേരി ഗുണ്ടൽപേട്ട് പാതയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വൈദികനും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. വയനാട് തൃക്കൈപ്പറ്റ സെൻ്റ് തോമസ് യാക്കോബായ പള്ളി വികാരി ഫാ.റെജി പോളും കുടുംബവുമാണ് പാതയോരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച ആനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ വിറപ്പിച്ച അപകടകരമായ ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് വൈദികനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുൻപിൽപ്പെടുന്നത്. റോഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്നും കയറിവന്ന മൂന്ന് കാട്ടാനകൾ പാത മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനായി ഫാദർ റെജി പോളിൻ്റെ കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ദൂരെ മാറി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആനകൾ വനത്തിലേക്ക് മാറിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം തൊട്ടുമുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാവലർ മുന്നോട്ട് എടുത്തു. ട്രാവലറിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ ഒരു എർട്ടിഗ കാറും അതിനുശേഷമാണ് ഫാ റെജി പോളും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ മുൻപിലെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹോണ് കാട്ടാനകളെ പ്രകോപിച്ചു. ഇതോടെ കാട്ടാനകള് തിരിച്ചെത്തുകയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും ദൈവാധീനവും ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബം
ഇനിയും രക്ഷ നേടിയിട്ടില്ല.
വയനാട് : സുല്ത്താന് ബത്തേരി ഗുണ്ടൽപേട്ട് പാതയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വൈദികനും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. വയനാട് തൃക്കൈപ്പറ്റ സെൻ്റ് തോമസ് യാക്കോബായ പള്ളി വികാരി ഫാ.റെജി പോളും കുടുംബവുമാണ് പാതയോരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച ആനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ വിറപ്പിച്ച അപകടകരമായ ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് വൈദികനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുൻപിൽപ്പെടുന്നത്. റോഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്നും കയറിവന്ന മൂന്ന് കാട്ടാനകൾ പാത മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനായി ഫാദർ റെജി പോളിൻ്റെ കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ദൂരെ മാറി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആനകൾ വനത്തിലേക്ക് മാറിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം തൊട്ടുമുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാവലർ മുന്നോട്ട് എടുത്തു. ട്രാവലറിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ ഒരു എർട്ടിഗ കാറും അതിനുശേഷമാണ് ഫാ റെജി പോളും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ മുൻപിലെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹോണ് കാട്ടാനകളെ പ്രകോപിച്ചു. ഇതോടെ കാട്ടാനകള് തിരിച്ചെത്തുകയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും ദൈവാധീനവും ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബം
ഇനിയും രക്ഷ നേടിയിട്ടില്ല.