വയോധികന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടുപന്നി; തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്
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Published : October 8, 2026 at 5:10 PM IST
കോഴിക്കോട്: വയോധികന് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. മലാപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ കുളങ്ങരക്കണ്ടി താഴത്ത് അനിൽകുമാർ (60)നെയാണ് കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ അനിൽകുമാർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് എതിൽ ദിശയിൽ നിന്നും പാഞ്ഞു വന്ന കാട്ടുപന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ഓടിയെത്തിയ കാട്ടുപന്നി അനിൽകുമാറിനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കാട്ടുപന്നി തിരികെ ഓടിയെത്തി അനിൽകുമാറിനെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയത്. അനിൽകുമാറും പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവരും ബഹളം വച്ചതോടെ കാട്ടുപന്നി ഓടി അകന്നു. അനിൽകുമാറിൻ്റെ കാലിനും തോളിലും ആണ് പരിക്കേറ്റത്.
പരിക്കേറ്റ അനിൽകുമാറിനെ ഉടൻതന്നെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ വെള്ളിമാടുകുന്ന് എൻജിഒ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാലിനും തോളിനും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ഗുരുതരമല്ല. കാട്ടുപന്നി അനിൽകുമാറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം പരിസരത്തെ സിസിടിവിയിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സമീപത്തെ പാടത്തിനോട് ചേർന്ന് നാട്ടുകാർ കാട്ടുപന്നിയുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാട്ടുപന്നിയാണ് അനിൽകുമാറിനെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഏറെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിൽ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിൽ വച്ചാണ് അനിൽകുമാർ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനംവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്: വയോധികന് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. മലാപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ കുളങ്ങരക്കണ്ടി താഴത്ത് അനിൽകുമാർ (60)നെയാണ് കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ അനിൽകുമാർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് എതിൽ ദിശയിൽ നിന്നും പാഞ്ഞു വന്ന കാട്ടുപന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ഓടിയെത്തിയ കാട്ടുപന്നി അനിൽകുമാറിനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കാട്ടുപന്നി തിരികെ ഓടിയെത്തി അനിൽകുമാറിനെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയത്. അനിൽകുമാറും പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവരും ബഹളം വച്ചതോടെ കാട്ടുപന്നി ഓടി അകന്നു. അനിൽകുമാറിൻ്റെ കാലിനും തോളിലും ആണ് പരിക്കേറ്റത്.
പരിക്കേറ്റ അനിൽകുമാറിനെ ഉടൻതന്നെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ വെള്ളിമാടുകുന്ന് എൻജിഒ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാലിനും തോളിനും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ഗുരുതരമല്ല. കാട്ടുപന്നി അനിൽകുമാറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം പരിസരത്തെ സിസിടിവിയിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സമീപത്തെ പാടത്തിനോട് ചേർന്ന് നാട്ടുകാർ കാട്ടുപന്നിയുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാട്ടുപന്നിയാണ് അനിൽകുമാറിനെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഏറെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിൽ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിൽ വച്ചാണ് അനിൽകുമാർ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനംവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.