ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ! കൊല്ലത്ത് തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി: അന്വേഷണം
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Published : October 26, 2026 at 11:42 AM IST
കൊല്ലം: 22 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി. കൊല്ലം വാടിയിൽ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കർ റൂമിൽ നിന്നാണ് 22 കിലോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളനോട്ട് നിർമാണത്തിന് അറസ്റ്റിലായ സിബിയോണിന്റെ വാടിയിലുള്ള വല സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കറിൽ നിന്നുമാണ് തിമിംഗല ഛർദ്ദി കണ്ടെത്തിയത്. സിബിയോൺ ആണോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ് ഡാൻസ് ടീം സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. തിമിംഗലത്തിന്റെ ദഹനവ്യവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആംബർഗ്രീസ് എന്ന വസ്തുവിനെയാണ് സാധാരണയായി തിമിംഗല ഛർദ്ദി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിലകൂടിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ സുഗന്ധം ദീർഘനേരം നിലനിർത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ വില ലഭിക്കാറുള്ള ആംബർഗ്രീസിന്റെ ശേഖരണം, കൈവശംവയ്ക്കൽ, വിൽപ്പന, കടത്തൽ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കാം. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തു യഥാർഥ ആംബർഗ്രിസാണോ വ്യാജമാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ലാബ് പരിശോധന നടത്തും. വസ്തു എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു? ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിബിയോണിനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കും.
കൊല്ലം: 22 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി. കൊല്ലം വാടിയിൽ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കർ റൂമിൽ നിന്നാണ് 22 കിലോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളനോട്ട് നിർമാണത്തിന് അറസ്റ്റിലായ സിബിയോണിന്റെ വാടിയിലുള്ള വല സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കറിൽ നിന്നുമാണ് തിമിംഗല ഛർദ്ദി കണ്ടെത്തിയത്. സിബിയോൺ ആണോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ് ഡാൻസ് ടീം സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. തിമിംഗലത്തിന്റെ ദഹനവ്യവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആംബർഗ്രീസ് എന്ന വസ്തുവിനെയാണ് സാധാരണയായി തിമിംഗല ഛർദ്ദി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിലകൂടിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ സുഗന്ധം ദീർഘനേരം നിലനിർത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ വില ലഭിക്കാറുള്ള ആംബർഗ്രീസിന്റെ ശേഖരണം, കൈവശംവയ്ക്കൽ, വിൽപ്പന, കടത്തൽ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കാം. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തു യഥാർഥ ആംബർഗ്രിസാണോ വ്യാജമാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ലാബ് പരിശോധന നടത്തും. വസ്തു എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു? ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിബിയോണിനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കും.