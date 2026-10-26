ETV Bharat / Videos

ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ! കൊല്ലത്ത് തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി: അന്വേഷണം

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയപ്പോള്‍. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2026 at 11:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: 22 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി. കൊല്ലം വാടിയിൽ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കർ റൂമിൽ നിന്നാണ് 22 കിലോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളനോട്ട് നിർമാണത്തിന് അറസ്റ്റിലായ സിബിയോണിന്‍റെ വാടിയിലുള്ള വല സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കറിൽ നിന്നുമാണ് തിമിംഗല ഛർദ്ദി കണ്ടെത്തിയത്. സിബിയോൺ ആണോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ് ഡാൻസ് ടീം സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. തിമിംഗലത്തിന്‍റെ ദഹനവ്യവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആംബർഗ്രീസ് എന്ന വസ്‌തുവിനെയാണ് സാധാരണയായി തിമിംഗല ഛർദ്ദി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിലകൂടിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ സുഗന്ധം ദീർഘനേരം നിലനിർത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ വില ലഭിക്കാറുള്ള ആംബർഗ്രീസിന്‍റെ ശേഖരണം, കൈവശംവയ്ക്കൽ, വിൽപ്പന, കടത്തൽ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കാം. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്‌തു യഥാർഥ ആംബർഗ്രിസാണോ വ്യാജമാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ലാബ് പരിശോധന നടത്തും. വസ്‌തു എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു? ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിബിയോണിനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കും.

കൊല്ലം: 22 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി. കൊല്ലം വാടിയിൽ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കർ റൂമിൽ നിന്നാണ് 22 കിലോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളനോട്ട് നിർമാണത്തിന് അറസ്റ്റിലായ സിബിയോണിന്‍റെ വാടിയിലുള്ള വല സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കറിൽ നിന്നുമാണ് തിമിംഗല ഛർദ്ദി കണ്ടെത്തിയത്. സിബിയോൺ ആണോ തിമിംഗല ഛർദ്ദി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ് ഡാൻസ് ടീം സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. തിമിംഗലത്തിന്‍റെ ദഹനവ്യവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആംബർഗ്രീസ് എന്ന വസ്‌തുവിനെയാണ് സാധാരണയായി തിമിംഗല ഛർദ്ദി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിലകൂടിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ സുഗന്ധം ദീർഘനേരം നിലനിർത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ വില ലഭിക്കാറുള്ള ആംബർഗ്രീസിന്‍റെ ശേഖരണം, കൈവശംവയ്ക്കൽ, വിൽപ്പന, കടത്തൽ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കാം. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്‌തു യഥാർഥ ആംബർഗ്രിസാണോ വ്യാജമാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ലാബ് പരിശോധന നടത്തും. വസ്‌തു എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു? ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിബിയോണിനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കും.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHALE VOMIT SEIZED
WHALE AMBERGRIS
WHALE AMBERGRIS FOUND IN KOLLAM
തിമിംഗല ഛർദ്ദി

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

CAR OVERTURNS INTO A STREAM WAYANAD CAR ACCIDENT CHILD DEATH WAYANAD CAR OVERTURNS STREAM AT LAKKIDI CAR OVERTURNS CHILD DEATH

വയനാട് ലക്കിടിയിൽ കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാല് വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

October 26, 2026 at 11:27 AM IST
68TH SCHOOL SPORTS MEET SCHOOL SPORTS MEET INCLUSIVE SPORTS SCHOOL SPORTS MEET KERALAM DIFFERENTLY ABLED STUDENTS SPORTS INCLUSIVE SPORTS ITEMS

കായിക കേരളത്തിന് ആവേശമായി സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേള; ആദ്യ ദിനം ഇൻക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങൾ

October 26, 2026 at 11:18 AM IST
ACCIDENT DEATH GIRL IN MANANTHAVADY CAR ACCIDENT MANANTHAVADY CAR ACCIDENT ACCIDENT NEWS MALAYALAM ACCIDENT CASES

റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോകവേ കാറിടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു; 12 വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

October 25, 2026 at 8:29 AM IST
SABARIMALA ARAVANA GHEE ISSUE SABARIMALA GHEE SCAM KERALA DEVASWOM BOARD NEWS transport contractor binu arrested

ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; അറസ്‌റ്റിലായ കരാറുകാരൻ ബിനു റിമാൻഡിൽ

October 24, 2026 at 4:55 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.