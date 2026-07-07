ETV Bharat / Videos

തിരയ്‌ക്കൊപ്പം കരയിലേക്ക്; പിന്നാലെ രൂക്ഷ ഗന്ധം, ചാവക്കാട് തീരത്തടിഞ്ഞ് കൂറ്റന്‍ തിമിംഗലം - WHALE DEATH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
തീരത്തടിഞ്ഞ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: ചാവക്കാട് കടല്‍ തീരത്തടിഞ്ഞ് കൂറ്റന്‍ തിമിംഗലം. പുത്തൻകടപ്പുറം ചീനിച്ചുവട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം അടിഞ്ഞത്. ഇന്ന് (ജൂലൈ 07) പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. പൂർണമായും അഴുകിയ നിലയിലാണ് ജഡം. ഏകദേശം 15 മീറ്റർ നീളവും 12 ടണ്ണോളം ഭാരവും കണക്കാക്കുന്ന തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡമാണ് കരയ്‌ക്കെത്തിയത്. ഒരു മാസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ജഡമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ പ്രദേശവാസികളാണ് ആദ്യം ജഡം കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് വനംവകുപ്പ്, കോസ്‌റ്റൽ പൊലീസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അധികൃതർ എന്നിവരെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് സംഘം കടപ്പുറത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ജഡം അഴുകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വലിയ ദുര്‍ഗന്ധമാണ് വമിക്കുന്നത്. തിമിംഗലങ്ങൾ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. ഇവയുടെ ആരോഗ്യം സമുദ്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിമിംഗലങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള മരണം, ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളുടെയും ഭവിഷ്യത്തുകളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ വലയിൽ കുരുങ്ങിയോ, ചരക്ക് കപ്പലുകളുമായുള്ള കൂട്ടിയിടിയിലോ തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം.താപനില വർധിക്കുന്നത് മൂലം സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. ഇതും തിമിംഗലങ്ങളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. 

തൃശൂർ: ചാവക്കാട് കടല്‍ തീരത്തടിഞ്ഞ് കൂറ്റന്‍ തിമിംഗലം. പുത്തൻകടപ്പുറം ചീനിച്ചുവട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം അടിഞ്ഞത്. ഇന്ന് (ജൂലൈ 07) പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. പൂർണമായും അഴുകിയ നിലയിലാണ് ജഡം. ഏകദേശം 15 മീറ്റർ നീളവും 12 ടണ്ണോളം ഭാരവും കണക്കാക്കുന്ന തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡമാണ് കരയ്‌ക്കെത്തിയത്. ഒരു മാസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ജഡമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ പ്രദേശവാസികളാണ് ആദ്യം ജഡം കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് വനംവകുപ്പ്, കോസ്‌റ്റൽ പൊലീസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അധികൃതർ എന്നിവരെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് സംഘം കടപ്പുറത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ജഡം അഴുകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വലിയ ദുര്‍ഗന്ധമാണ് വമിക്കുന്നത്. തിമിംഗലങ്ങൾ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. ഇവയുടെ ആരോഗ്യം സമുദ്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിമിംഗലങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള മരണം, ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളുടെയും ഭവിഷ്യത്തുകളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ വലയിൽ കുരുങ്ങിയോ, ചരക്ക് കപ്പലുകളുമായുള്ള കൂട്ടിയിടിയിലോ തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം.താപനില വർധിക്കുന്നത് മൂലം സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. ഇതും തിമിംഗലങ്ങളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MARINE LIFE CONSERVATION
OCEAN NOISE POLLUTION
WHALE STRANDING INCREASE
WHALE DEATH
WHALE CARCASS ON BEACH IN THRISSUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

Etv Bharat

സ്‌കൂട്ടറിൽ കയറിയ മൂർഖൻ പാമ്പിൽ നിന്ന് കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരൻ

July 6, 2026 at 8:00 PM IST
PATHANAMTHITTA WILD BOAR ATTACK WILD BOAR ATTACK IN SUPER MARKET WOMEN INJURED IN BOAR ATTACK WILD ANIMAL ATTACK

പട്ടാപ്പകൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ കയറി കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം; യുവതിക്ക് പരിക്ക്

July 5, 2026 at 3:40 PM IST
Guruvayur Drunk Man Video public nuisance വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് അഭ്യാസം Latest News Malayalam

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ശല്യമായി മദ്യപിച്ചെത്തിയ യുവാക്കള്‍; വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് അഭ്യാസം

July 5, 2026 at 2:59 PM IST
YOUTH CONGRESS PROTEST IN Kalpetta PUBLIC TOILETS PUBLIC TOILETS IN WAYANAD

'പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതം, അടിയന്തര നടപടി വേണം'; കല്‍പ്പറ്റയില്‍ യൂത്ത്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം

July 4, 2026 at 4:00 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.