തൃശൂര് കടപ്പുറത്ത് ഭീമൻ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു; വൈറല് വീഡിയോ
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Published : September 26, 2026 at 11:27 AM IST
തൃശൂര്: കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ എടവിലങ്ങിൽ തട്ടുകടവ് കടപ്പുറത്ത് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. കടൽഭിത്തിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശം തിരയിൽ പെട്ട നിലയിലാണ് കൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. ഏറെക്കുറെ അഴുകിയ നിലയിലാണ് ജഡം. ഏകദേശം ഇരുപത് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് തിമിംഗലത്തിന്. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അഴീക്കോട് മുനക്കൽ ബീച്ചിലും തിമിംഗലത്തിന്റെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞിരുന്നു. ബീച്ചിലെ മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു പിറകിലെ കടൽത്തീരത്ത് ആണ് ജഡം അടിഞ്ഞത്. ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ജഡം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. ബ്രൈസ്സ് വെയിൽ ഇനത്തിൽ പെട്ട തിമിംഗലം ആണ് തീരത്ത് അടിഞ്ഞത്. 7.20 മീറ്റർ നീളവും 580 സെൻ്റീമീറ്റർ വ്യാസവും ഉള്ള തിമിഗംലത്തെ കടൽത്തീരത്ത് വച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു കുഴിച്ചു മൂടി. പരിയാരം റേഞ്ച് കൊന്നക്കുഴി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു വനംവകുപ്പ് സംഘവും ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല, സിഎംഎഫ്ആർഐ, വെറ്ററിനറി സംഘം, തീരദേശ പൊലീസ്, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും തീരത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
തൃശൂര്: കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ എടവിലങ്ങിൽ തട്ടുകടവ് കടപ്പുറത്ത് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. കടൽഭിത്തിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശം തിരയിൽ പെട്ട നിലയിലാണ് കൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. ഏറെക്കുറെ അഴുകിയ നിലയിലാണ് ജഡം. ഏകദേശം ഇരുപത് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് തിമിംഗലത്തിന്. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അഴീക്കോട് മുനക്കൽ ബീച്ചിലും തിമിംഗലത്തിന്റെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞിരുന്നു. ബീച്ചിലെ മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു പിറകിലെ കടൽത്തീരത്ത് ആണ് ജഡം അടിഞ്ഞത്. ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ജഡം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. ബ്രൈസ്സ് വെയിൽ ഇനത്തിൽ പെട്ട തിമിംഗലം ആണ് തീരത്ത് അടിഞ്ഞത്. 7.20 മീറ്റർ നീളവും 580 സെൻ്റീമീറ്റർ വ്യാസവും ഉള്ള തിമിഗംലത്തെ കടൽത്തീരത്ത് വച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു കുഴിച്ചു മൂടി. പരിയാരം റേഞ്ച് കൊന്നക്കുഴി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു വനംവകുപ്പ് സംഘവും ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല, സിഎംഎഫ്ആർഐ, വെറ്ററിനറി സംഘം, തീരദേശ പൊലീസ്, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും തീരത്ത് എത്തിയിരുന്നു.