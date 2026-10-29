തോക്കുകളും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമായി പൊലീസ്; കണ്ടും അറിഞ്ഞും ആയുധ പ്രദർശനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ
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Published : October 29, 2026 at 8:12 PM IST
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ് (എസ്പിസി) യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായ ആയുധ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഓരോ പൊലീസുകാരും വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം ആയുധങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ ആയുധ പ്രദർശനത്തിലൂടെ അവസരം ലഭിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂരിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം വിദ്യാർഥികളും പ്രദർശനം കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ടേബിളുകളിൽ നിരത്തിയ ഓരോ റൈഫിളുകളെക്കുറിച്ചും പൊലീസുകാർ കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു. ഓരോരുത്തരുടെയും സംശയങ്ങൾ തീർത്താണ് പൊലിസുകാർ വിദ്യാർഥികളെ മടക്കിത്. യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ് വന്നുചേരുന്നതെന്ന സന്ദേശം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഡിഎച്ച്ക്യു റിസർവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയകുമാർ ഡി ആണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ജയകുമാർ ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ് (എസ്പിസി) യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായ ആയുധ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഓരോ പൊലീസുകാരും വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം ആയുധങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ ആയുധ പ്രദർശനത്തിലൂടെ അവസരം ലഭിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂരിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം വിദ്യാർഥികളും പ്രദർശനം കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ടേബിളുകളിൽ നിരത്തിയ ഓരോ റൈഫിളുകളെക്കുറിച്ചും പൊലീസുകാർ കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു. ഓരോരുത്തരുടെയും സംശയങ്ങൾ തീർത്താണ് പൊലിസുകാർ വിദ്യാർഥികളെ മടക്കിത്. യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ് വന്നുചേരുന്നതെന്ന സന്ദേശം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഡിഎച്ച്ക്യു റിസർവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയകുമാർ ഡി ആണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ജയകുമാർ ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.