ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകവും സംസ്കാരവും വിളിച്ചോതി നസ്രാണി ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു
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Published : November 12, 2026 at 1:34 PM IST
വയനാട്: നസ്രാണി പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും തനിമയും പ്രൗഢിയും വിളിച്ചോതി വയനാട് മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച 'നസ്രാണി ഫെസ്റ്റ് 2026' വന് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സമാപിച്ചു. സിറോ മലബാര് സഭ സമുദായ ശാക്തീകരണ വര്ഷമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദ്വാരക സേക്രഡ് ഹാര്ട്ട് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് അങ്കണത്തില് ഈ സാംസ്കാരിക സംഗമം അരങ്ങേറിയത്. സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും മൂല്യങ്ങളും വരും തലമുറയ്ക്ക് പകര്ന്ന് നല്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ ഈ ബൃഹദ് സംഗമത്തില്, രൂപതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നായി പതിനയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ വിശ്വാസികള് പങ്കെടുത്തു. രൂപതയിലെ 12 ഫൊറോനകളിലും ഒരു റീജിയണിലും നിന്നുളള അറുന്നൂറോളം കലാപ്രതിഭകള് അണിനിരന്ന മെഗാ കലാസംഗമം ഫെസ്റ്റിന് വര്ണ്ണപകിട്ടേറി. മാര്ഗ്ഗംകളി, പരിചമുട്ടുകളി, ക്രൈസ്തവ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നാടകം, സംഘഗാനം, വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതഗന്ധിയായ നൃത്ത-സംഗീതാവിഷ്കാരങ്ങള്, റമ്പാന് പാട്ട് എന്നിവ നസ്രാണി ഫെസ്റ്റിന് സാംസ്കാരിക ഭാവം പകര്ന്നു നല്കി. കലാവിരുന്നിനൊപ്പം പരമ്പരാഗത നസ്രാണി രുചിക്കൂട്ടുകള് ഒരുക്കിയ മെഗാ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും ജനശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചു. പിടിയും കോഴിക്കറിയും, കള്ളപ്പവും ബീഫും, കപ്പയും മീനും, അപ്പവും പോര്ക്കും തുടങ്ങിയ തനത് വിഭവങ്ങളുമായാണ് ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകള് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. മലയോര മേഖലയുടെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെയും വിശ്വാസ പൈതൃകത്തിന്റെയും നേര്ക്കാഴ്ചയായി മാറിയ 'നസ്രാണി ഫെസ്റ്റ് 2026' വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ എണ്ണപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
വയനാട്: നസ്രാണി പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും തനിമയും പ്രൗഢിയും വിളിച്ചോതി വയനാട് മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച 'നസ്രാണി ഫെസ്റ്റ് 2026' വന് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സമാപിച്ചു. സിറോ മലബാര് സഭ സമുദായ ശാക്തീകരണ വര്ഷമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദ്വാരക സേക്രഡ് ഹാര്ട്ട് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് അങ്കണത്തില് ഈ സാംസ്കാരിക സംഗമം അരങ്ങേറിയത്. സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും മൂല്യങ്ങളും വരും തലമുറയ്ക്ക് പകര്ന്ന് നല്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ ഈ ബൃഹദ് സംഗമത്തില്, രൂപതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നായി പതിനയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ വിശ്വാസികള് പങ്കെടുത്തു. രൂപതയിലെ 12 ഫൊറോനകളിലും ഒരു റീജിയണിലും നിന്നുളള അറുന്നൂറോളം കലാപ്രതിഭകള് അണിനിരന്ന മെഗാ കലാസംഗമം ഫെസ്റ്റിന് വര്ണ്ണപകിട്ടേറി. മാര്ഗ്ഗംകളി, പരിചമുട്ടുകളി, ക്രൈസ്തവ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നാടകം, സംഘഗാനം, വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതഗന്ധിയായ നൃത്ത-സംഗീതാവിഷ്കാരങ്ങള്, റമ്പാന് പാട്ട് എന്നിവ നസ്രാണി ഫെസ്റ്റിന് സാംസ്കാരിക ഭാവം പകര്ന്നു നല്കി. കലാവിരുന്നിനൊപ്പം പരമ്പരാഗത നസ്രാണി രുചിക്കൂട്ടുകള് ഒരുക്കിയ മെഗാ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും ജനശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചു. പിടിയും കോഴിക്കറിയും, കള്ളപ്പവും ബീഫും, കപ്പയും മീനും, അപ്പവും പോര്ക്കും തുടങ്ങിയ തനത് വിഭവങ്ങളുമായാണ് ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകള് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. മലയോര മേഖലയുടെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെയും വിശ്വാസ പൈതൃകത്തിന്റെയും നേര്ക്കാഴ്ചയായി മാറിയ 'നസ്രാണി ഫെസ്റ്റ് 2026' വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ എണ്ണപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.