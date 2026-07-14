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നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കിട്ടിയ ഭരണം പോയി; മൂപ്പൈനാട് പ്രസിഡൻ്റ് പുറത്ത് - MOOPAINAD PANCHAYAT PRESIDENT OUT

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എല്‍ഡിഎഫ് പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 9:14 AM IST

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വയനാട്: മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. ഇതോടെ യുഡിഎഫ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സിവി സുധയ്ക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടിവന്നു. പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിനാണ് ഭരണച്ചുമതല. മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ പാസായത്. ആകെ 17 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ഒൻപത് പേർ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ എട്ട് പേർ എതിർത്തു. ഇതോടെയാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റിന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് ഒൻപതും യുഡിഎഫിന് എട്ടും സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായതിനെ തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് യുഡിഎഫിലെ സിവി സുധ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റതിന് ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് എൽഡിഎഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രമേയം പാസായതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസമവാക്യവും മാറുകയാണ്. പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും. അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണനേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് അവസരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണമാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് പിന്നാലെ മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാകുമെന്നതിലേക്കാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ.

വയനാട്: മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. ഇതോടെ യുഡിഎഫ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സിവി സുധയ്ക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടിവന്നു. പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിനാണ് ഭരണച്ചുമതല. മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ പാസായത്. ആകെ 17 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ഒൻപത് പേർ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ എട്ട് പേർ എതിർത്തു. ഇതോടെയാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റിന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് ഒൻപതും യുഡിഎഫിന് എട്ടും സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായതിനെ തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് യുഡിഎഫിലെ സിവി സുധ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റതിന് ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് എൽഡിഎഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രമേയം പാസായതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസമവാക്യവും മാറുകയാണ്. പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും. അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണനേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് അവസരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണമാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് പിന്നാലെ മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാകുമെന്നതിലേക്കാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ.

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MOOPAINAD PANCHAYAT PRESIDENT OUT
MOOPAINAD PANCHAYAT PRESIDENT

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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