വയനാട് മാതൃകാ ടൗൺഷിപ്പിൽ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടും സ്കൂളും വരുന്നു; ഭൂമി അനുവദിച്ചു, വീടുകളുടെ നിർമാണം നവംബർ 30നകം
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Published : November 17, 2026 at 11:47 AM IST
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി കൽപറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിർമിക്കുന്ന വയനാട് മാതൃകാ ടൗൺഷിപ്പിൽ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടും കൽപറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂളും നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. നവംബർ 30ന് മുൻപായി വീടുകളുടെ നിർമാണവും, ഡിസംബർ 30ന് മുൻപ് മറ്റ് അനുബന്ധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
വീടുകൾക്ക് പുറമെ വിപുലമായ പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുനരധിവാസ പദ്ധതി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കൽപറ്റ എസ്കെഎംജെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്. കൽപറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂൾ ഇവിടേക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമായ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിനും സ്കൂളിനുമുള്ള ഭൂമി ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
കിഫ്ബിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ് ടൗൺഷിപ്പിലെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വീടുകൾക്കൊപ്പം ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണവും തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ കുടിവെള്ള ടാങ്കുകൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റുകൾ, അങ്കണവാടി, പൊതുകളിസ്ഥലം, പൊതുമാർക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ നിർമാണവും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി കൽപറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിർമിക്കുന്ന വയനാട് മാതൃകാ ടൗൺഷിപ്പിൽ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടും കൽപറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂളും നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. നവംബർ 30ന് മുൻപായി വീടുകളുടെ നിർമാണവും, ഡിസംബർ 30ന് മുൻപ് മറ്റ് അനുബന്ധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
വീടുകൾക്ക് പുറമെ വിപുലമായ പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുനരധിവാസ പദ്ധതി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കൽപറ്റ എസ്കെഎംജെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്. കൽപറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂൾ ഇവിടേക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമായ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിനും സ്കൂളിനുമുള്ള ഭൂമി ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
കിഫ്ബിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ് ടൗൺഷിപ്പിലെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വീടുകൾക്കൊപ്പം ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണവും തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ കുടിവെള്ള ടാങ്കുകൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റുകൾ, അങ്കണവാടി, പൊതുകളിസ്ഥലം, പൊതുമാർക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ നിർമാണവും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.