'ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയില് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് നിര്മിക്കണം'; വയനാട്ടില് വന് പ്രതിഷേധം - WAYANAD MEDICAL COLLEGE PROTEST
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Published : July 25, 2026 at 8:17 PM IST
വയനാട്: മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. കൽപ്പറ്റ–മാനന്തവാടി റോഡിലെ മുരണിക്കരയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രവേശന കവാടം സ്ഥാപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം. മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ ഭൂമി മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതീകാത്മക കവാടം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. വിപി യെൽദോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധ ജ്വാല ഉയർത്തി. ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഇപി ഫിലിപ്പുകുട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ.എം. ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു.
വയനാട്: മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. കൽപ്പറ്റ–മാനന്തവാടി റോഡിലെ മുരണിക്കരയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രവേശന കവാടം സ്ഥാപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം. മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ ഭൂമി മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതീകാത്മക കവാടം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. വിപി യെൽദോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധ ജ്വാല ഉയർത്തി. ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഇപി ഫിലിപ്പുകുട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ.എം. ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു.