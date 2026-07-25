ETV Bharat / Videos

'ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയില്‍ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് നിര്‍മിക്കണം'; വയനാട്ടില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം - WAYANAD MEDICAL COLLEGE PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
വയനാട്ടില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 8:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. കൽപ്പറ്റ–മാനന്തവാടി റോഡിലെ മുരണിക്കരയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ പ്രതീകാത്മക പ്രവേശന കവാടം സ്ഥാപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം. മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ ഭൂമി മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതീകാത്മക കവാടം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. വിപി യെൽദോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധ ജ്വാല ഉയർത്തി. ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഇപി ഫിലിപ്പുകുട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ.എം. ബാലകൃഷ്‌ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു.

വയനാട്: മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. കൽപ്പറ്റ–മാനന്തവാടി റോഡിലെ മുരണിക്കരയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ പ്രതീകാത്മക പ്രവേശന കവാടം സ്ഥാപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ മടക്കിമലയ്ക്ക് സമീപം സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം. മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ ഭൂമി മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതീകാത്മക കവാടം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. വിപി യെൽദോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധ ജ്വാല ഉയർത്തി. ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഇപി ഫിലിപ്പുകുട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ.എം. ബാലകൃഷ്‌ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു.

For All Latest Updates

TAGGED:

WAYANAD MEDICAL COLLEGE PROTEST
WAYANAD MEDICAL COLLEGE
PROTEST IN WAYANAD
WAYANAD MEDICAL COLLEGE PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

one man strike illikkal kallu entry tickets illikkal kallu kottayam financial fraud in entry ticket

ഇല്ലിക്കല്‍ കല്ലില്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പെന്ന് ആരോപണം; 'സർക്കാരിൻ്റെ പണം തിരിച്ച് പിടിക്കണം', ഒറ്റയാൾ സമരവുമായി ജ്യോതിഷ്‌

July 25, 2026 at 7:24 PM IST
SHORANUR MAN STABBED ASSAULT ON MAN PALAKKAD ATTACK NEAR SHORANUR MAN STABBED PALAKKAD

പാലക്കാട് മദ്യശാലയ്‌ക്ക് മുൻപിൽ സംഘർഷം; ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റു, പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ, വീഡിയോ

July 25, 2026 at 11:56 AM IST
ACCIDENT IN PALAKKAD AMBULANCE HIT BY PICKUP VEHICLE PALAKKAD VEHICLE ACCIDENT ACCIDENT NEWS

രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ചു; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്ക്

July 24, 2026 at 8:55 PM IST
RAJEEV CHANDRASEKHAR BJP CONGRESS BJP BLACK MONEY ALLEGATIONS

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പ്രതീകാത്മക പണച്ചാക്കും; വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

July 23, 2026 at 8:35 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.