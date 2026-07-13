കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുമാറി; ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താം, അപകട ഭീഷണിയിൽ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് - BUILDING COLLAPSE
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Published : July 13, 2026 at 11:00 AM IST
വയനാട്: വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പഴയ പേവാർഡ് കെട്ടിടം അപകട ഭീഷണിയിൽ. നൂറുകണക്കിന് രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും കടന്നുപോകുന്ന ഇടനാഴിക്ക് മുകളിലെ സൺഷെയ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുമാറി ഏത് നിമിഷവും തകർന്നുവീഴാവുന്ന നിലയിലാണ്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടം അടിയന്തരമായി പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പുതിയ മൾട്ടിപർപ്പസ് ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള പ്രധാന ഇടനാഴിയോട് ചേർന്നാണ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പേവാർഡ് കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സൺഷെയ്ഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് വലിയ തോതിൽ അടർന്നുമാറി അപകടകരമായ നിലയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് നിത്യേന രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുമടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കടന്നുപോകുന്നത്. മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നുവീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആശങ്ക. തിരക്കേറിയ സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നുവീണാൽ വലിയ അപകടത്തിനുതന്നെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാലപ്പഴക്കം മൂലം അപകടാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി. മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് അപകടകരമായ ഭാഗം അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ് വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പഴയ കെട്ടിടം. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചശേഷം നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം, മുൻകരുതലായി അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം.
വയനാട്: വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പഴയ പേവാർഡ് കെട്ടിടം അപകട ഭീഷണിയിൽ. നൂറുകണക്കിന് രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും കടന്നുപോകുന്ന ഇടനാഴിക്ക് മുകളിലെ സൺഷെയ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുമാറി ഏത് നിമിഷവും തകർന്നുവീഴാവുന്ന നിലയിലാണ്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടം അടിയന്തരമായി പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പുതിയ മൾട്ടിപർപ്പസ് ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള പ്രധാന ഇടനാഴിയോട് ചേർന്നാണ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പേവാർഡ് കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സൺഷെയ്ഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് വലിയ തോതിൽ അടർന്നുമാറി അപകടകരമായ നിലയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് നിത്യേന രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുമടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കടന്നുപോകുന്നത്. മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നുവീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആശങ്ക. തിരക്കേറിയ സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നുവീണാൽ വലിയ അപകടത്തിനുതന്നെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാലപ്പഴക്കം മൂലം അപകടാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി. മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് അപകടകരമായ ഭാഗം അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ് വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പഴയ കെട്ടിടം. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചശേഷം നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം, മുൻകരുതലായി അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം.