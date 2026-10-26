വയനാട് ലക്കിടിയിൽ കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാല് വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
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Published : October 26, 2026 at 11:27 AM IST
വയനാട്: വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടി താസ ഹോട്ടലിന് സമീപം കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് വയസുകാരി മരിച്ചു. ഈങ്ങാപ്പുഴ കുപ്പായക്കോട് കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ ഷാജഹാൻ - ഷാഹിത ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആയിഷ ഫാത്തിമയാണ് (നാല്) ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 25) ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വഴിയരികിലെ തോട്ടിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് കാറിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലുവയസുകാരിയെ ഉടൻ തന്നെ വൈത്തിരിയിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മേപ്പാടി ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഏഴ് പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച മറ്റുള്ളവർക്കും സാരമായ പരിക്കേറ്റു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ലക്കിടി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണം വിട്ട് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
വയനാട്: വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടി താസ ഹോട്ടലിന് സമീപം കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് വയസുകാരി മരിച്ചു. ഈങ്ങാപ്പുഴ കുപ്പായക്കോട് കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ ഷാജഹാൻ - ഷാഹിത ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആയിഷ ഫാത്തിമയാണ് (നാല്) ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 25) ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വഴിയരികിലെ തോട്ടിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് കാറിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലുവയസുകാരിയെ ഉടൻ തന്നെ വൈത്തിരിയിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മേപ്പാടി ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഏഴ് പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച മറ്റുള്ളവർക്കും സാരമായ പരിക്കേറ്റു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ലക്കിടി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണം വിട്ട് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.