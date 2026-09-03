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കക്കൂസ് മാലിന്യം റോഡിലേക്ക്; ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാകാതെ യാത്രക്കാർക്ക്, പഞ്ഞി നൽകി പ്രതിഷേധം

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കക്കൂസ് മാലിന്യം റോഡിൽ വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST

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വയനാട്: കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം പരന്നൊഴുകുന്നതിൽ വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും. ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ യാത്രക്കാർക്ക് പഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്‌താണ് ഇവർ നഗരസഭയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. മലിനജല ഭീഷണിക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മൂക്ക് പൊത്താതെ കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ നടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ശൗചാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യവും മലിനജലവും റോഡിലേക്ക് പരന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം കാരണം യാത്രക്കാരും തൊഴിലാളികളും കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നാട്ടുകാരും ബസ് തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മൂക്കിൽ വയ്‌ക്കാൻ പഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്‌ത് നഗരസഭയ്‌ക്കെതിരെ വിചിത്രമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവീസുകളും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പ്രധാന സ്റ്റാൻഡുകളിലൊന്നാണിത്. ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരും വിനോദസഞ്ചാരികളുമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. മുൻപ് പൊതുശൗചാലയം അടഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നഗരസഭ അത് തുറന്നുകൊടുത്തത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതാണ് മലിനജലം തെരുവിലേക്ക് ഒഴുകാൻ കാരണം. ആരോഗ്യ ഭീഷണിയും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായ രോഷമാണ് ഉയരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കാനാണ് തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരുടെയും തീരുമാനം.

വയനാട്: കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം പരന്നൊഴുകുന്നതിൽ വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും. ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ യാത്രക്കാർക്ക് പഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്‌താണ് ഇവർ നഗരസഭയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. മലിനജല ഭീഷണിക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മൂക്ക് പൊത്താതെ കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ നടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ശൗചാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യവും മലിനജലവും റോഡിലേക്ക് പരന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം കാരണം യാത്രക്കാരും തൊഴിലാളികളും കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നാട്ടുകാരും ബസ് തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മൂക്കിൽ വയ്‌ക്കാൻ പഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്‌ത് നഗരസഭയ്‌ക്കെതിരെ വിചിത്രമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവീസുകളും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പ്രധാന സ്റ്റാൻഡുകളിലൊന്നാണിത്. ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരും വിനോദസഞ്ചാരികളുമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. മുൻപ് പൊതുശൗചാലയം അടഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നഗരസഭ അത് തുറന്നുകൊടുത്തത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതാണ് മലിനജലം തെരുവിലേക്ക് ഒഴുകാൻ കാരണം. ആരോഗ്യ ഭീഷണിയും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായ രോഷമാണ് ഉയരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കാനാണ് തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരുടെയും തീരുമാനം.

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KALPETTA OLD BUS STAND
SANITATION ISSUE
MUNICIPAL NEGLIGENCE
DIFFRENT PROTEST
SEWAGE WASTE ISSUE

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