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വയനാട്ടില്‍ യുവാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി - YOUTH FOUND DEAD NECK SLIT

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വയനാട് കൈനാട്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 11:34 AM IST

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വയനാട്: കൈനാട്ടിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ ഷെഡിൽ 20കാരനെ കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൽപ്പറ്റ പുലിയാർമല ഉന്നതി സ്വദേശി മഹേഷിനെയാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൈനാട്ടി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായാണ് മഹേഷ് ബന്ധുവിനൊപ്പം ഇവിടെയെത്തിയത്. ജോലി ആരംഭിച്ച ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാനായി അടുത്തുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയ മഹേഷ് ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ വന്നില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ 11:30-ഓടെയാണ് കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ മഹേഷിനെ ബന്ധു കാണുന്നത്. "ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അവൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി പണിക്കായി വന്നത്. ജോലി തുടങ്ങി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. കാണാതായതോടെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. നായ്ക്കൂടിന് സമീപം രക്തം കണ്ടപ്പോൾ നായയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയതാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മഹേഷ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു." കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി മഹേഷ് ഉറക്കമില്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരൻ മനു വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ തികച്ചും സന്തോഷത്തോടെയും താത്‌പര്യത്തോടെയുമാണ് ജോലിക്കായി ഇറങ്ങിയതെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "പുലിയാർമല ഉന്നതിയിലുള്ള മഹേഷ് എന്ന യുവാവാണ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വന്നത്. കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്." കൽപ്പറ്റ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി. വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞ് താന്‍  സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും പൊലീസ് സംഘം എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ  ജിതേഷ് പറഞ്ഞു. കഴുത്തറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.  

വയനാട്: കൈനാട്ടിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ ഷെഡിൽ 20കാരനെ കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൽപ്പറ്റ പുലിയാർമല ഉന്നതി സ്വദേശി മഹേഷിനെയാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൈനാട്ടി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായാണ് മഹേഷ് ബന്ധുവിനൊപ്പം ഇവിടെയെത്തിയത്. ജോലി ആരംഭിച്ച ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാനായി അടുത്തുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയ മഹേഷ് ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ വന്നില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ 11:30-ഓടെയാണ് കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ മഹേഷിനെ ബന്ധു കാണുന്നത്. "ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അവൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി പണിക്കായി വന്നത്. ജോലി തുടങ്ങി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. കാണാതായതോടെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. നായ്ക്കൂടിന് സമീപം രക്തം കണ്ടപ്പോൾ നായയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയതാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മഹേഷ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു." കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി മഹേഷ് ഉറക്കമില്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരൻ മനു വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ തികച്ചും സന്തോഷത്തോടെയും താത്‌പര്യത്തോടെയുമാണ് ജോലിക്കായി ഇറങ്ങിയതെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "പുലിയാർമല ഉന്നതിയിലുള്ള മഹേഷ് എന്ന യുവാവാണ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വന്നത്. കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്." കൽപ്പറ്റ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി. വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞ് താന്‍  സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും പൊലീസ് സംഘം എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ  ജിതേഷ് പറഞ്ഞു. കഴുത്തറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.  

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TAGGED:

WAYANAD KAINAITTI YOUTH MAHESH
SUICIDE INVESTIGATION
WAYANAD YOUTH DEATH
YOUTH SUICIDE IN WAYANAD
YOUTH FOUND DEAD NECK SLIT

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