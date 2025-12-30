ETV Bharat / Videos

അപ്രതീക്ഷിതമായി ജലനിരപ്പുയര്‍ന്നു; പുഴയ്‌ക്ക് നടുവില്‍ കുടുങ്ങി സഞ്ചാരികള്‍, അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച - ATHIRAPPILLY WATER LEVEL RISE

അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 1:46 PM IST

തൃശൂര്‍: അതിരപ്പിള്ളി ചാലക്കുടി പുഴയില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ജലനിരപ്പുയര്‍ന്നു. പുഴയുടെ നടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ നാട്ടുകാരെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 30) രാവിലെയാണ് സംഭവം. വെള്ളം കുറവായത് കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തിയ സഞ്ചാരികളില്‍ പലരും പുഴയില്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികള്‍ അടക്കം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ സഞ്ചാരികള്‍ പുഴയുടെ നടുക്കില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. വെള്ളം ഉയര്‍ന്നതോടെ സഞ്ചാരികളെല്ലാം പരസ്‌പരം കൈകോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതോടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ശക്തിയാര്‍ജിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ഉത്‌പാദന ശേഷം കൂടുതല്‍ ജലം ഒഴുക്കിവിട്ടതാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരാന്‍ കാരണമായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും ചാലക്കുടി പുഴയിലും ജലനിരപ്പ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നത്. ക്രിസ്‌മസ്-ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി പേരാണ് അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് 24 മീറ്റര്‍ ഉയര്‍ത്തില്‍ നിന്നും കുത്തനെ പതിക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാന്‍ ഏറെ മനോഹരമാണ്. വെള്ളം കുറവുള്ള സമയങ്ങളില്‍ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനിരികെ നിന്നും കാഴ്‌ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാം. എന്നാല്‍ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം പതിക്കുന്ന ഈയിടത്തേക്ക് സഞ്ചാരികളെ വിലക്കാറുണ്ട്. 

ATHIRAPPILLY CHALAKUDY RIVER
ATHIRAPPILLY WATERFALL
TOURISTS TRAPPED IN RIVER
CHALAKUDY RIVER WATER RISED
ATHIRAPPILLY WATER LEVEL RISE

ETV Bharat Kerala Team

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

