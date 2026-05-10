തമിഴകത്തെ നയിക്കാൻ വിജയ്... സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങള് - VIJAY OATH CEREMONY LIVE
Published : May 10, 2026 at 9:29 AM IST
തമിഴകത്തെ നയിക്കാൻ ഇനി വിജയ്. അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഗവർണറുമായുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കുമൊടുവിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കര് നിയമന ഉത്തരവ് വിജയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മുഖ്യമനത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേൽക്കുന്നത്.
ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയാധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയ്യ്ക്കൊപ്പം ഒൻപത് മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന കോർ ടീമും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും.
രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മാത്രം രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയെ കന്നി അങ്കത്തിൽ തന്നെ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിജയ്, ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം തമിഴ്നാട് ഭരിച്ച ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ കുത്തക തകർത്താണ് ഭരണത്തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് വിജയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത്. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരമ്പരാഗത സമവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിജയം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നേടുന്നത്.
