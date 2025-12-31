വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ മിന്നൽ പരിശോധന; മദ്യവും അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച പണവും കണ്ടെടുത്തു - VILLAGE OFFICE BRIBE SEIZED
Published : December 31, 2025 at 7:16 PM IST
മലപ്പുറം: വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. മദ്യവും അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച പണവും കണ്ടെടുത്തു. വളാഞ്ചേരി വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മദ്യകുപ്പിയും അനധികൃത പണവും പിടിച്ചെടുത്തത്. കാട്ടിപ്പരുത്തി വില്ലേജ് ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ പക്കല് നിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെടുത്തത്. വില്ലേജ് ഓഫിസിന് അകത്തും സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലുമായാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മലപ്പുറം വിജിലന്സ് ഇൻ്റലിജന്സ് ഓഫിസര് ജ്യോതികുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഓഫിസിനകത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മദ്യവും കണക്കില്പ്പെടാത്ത പണവും കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധന നടക്കുന്നതിനിടെ വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ സെക്കന്ഡ് കാബിനില് നിന്നാണ് അരക്കുപ്പി മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഓഫിസില് രേഖകളില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 1970 രൂപയും വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ആകെ 14,000 രൂപയോളം ഓഫിസില് നിന്ന് മാത്രം പിടികൂടി. പിന്നീട് ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ കാറിനുള്ളില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും പണം പിടിച്ചെടുത്തു. വാഹനത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച 11,500 രൂപയും പിടികൂടി. കാട്ടിപ്പരുത്തി വില്ലേജിലെ ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഷറഫുദ്ദീനെതിരെ പരാതികള് വ്യാപകമാണ്. ആളുകളില് നിന്ന് ഓരോ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും കൈക്കൂലി ഈടാക്കുന്നതായി നിരവധി പരാതികള് മലപ്പുറം വിജിലന്സിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മിന്നല് പരിശോധന നടത്തിയത്.
