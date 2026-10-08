വനിതാ കമ്മിഷന് ആസ്ഥാനത്ത് വിജിലന്സ് പരിശോധന; സാമ്പത്തിക ധൂർത്ത് നടത്തിയെന്ന് പരാതി
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Published : October 8, 2026 at 5:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ തലസ്ഥാനത്തെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തില് വിജിലന്സ് പരിശോധന. കമ്മിഷന് അംഗങ്ങള് സാമ്പത്തിക ധൂര്ത്ത് നടത്തുന്നു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന. വനിതാ കമ്മിഷന് അദാലത്തുകളുടെ പേരില് കമ്മിഷന് അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്ന്ന് ലക്ഷങ്ങള് തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെയുയര്ന്നിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിജിലന്സിന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വിജിലന്സ് സംഘം വനിതാക്കമ്മിഷന് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
ഇല്ലാത്ത യാത്രകളുടെ പേരില് വ്യാജ രേഖകള് ഹാജരാക്കി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്ന് തുടങ്ങിയ പരാതികളും വിജിലന്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖകളും ഫയലുകളും വിജിലന്സ് സംഘം പരിശോധിക്കുകയാണ്. പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ചെറിയ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും വമ്പിച്ച തുകയുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. വനിത കമ്മിഷന് നടത്തിയ പരാതികളുടെയും അദാലത്തുകളുടെയും ബില്ലുകൾ വിജിലന്സ് പരിശോധിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ അദാലത്തുകൾ, ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബില്ലുകളും കണക്കുകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പലതവണ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ തലസ്ഥാനത്തെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തില് വിജിലന്സ് പരിശോധന. കമ്മിഷന് അംഗങ്ങള് സാമ്പത്തിക ധൂര്ത്ത് നടത്തുന്നു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന. വനിതാ കമ്മിഷന് അദാലത്തുകളുടെ പേരില് കമ്മിഷന് അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്ന്ന് ലക്ഷങ്ങള് തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെയുയര്ന്നിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിജിലന്സിന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വിജിലന്സ് സംഘം വനിതാക്കമ്മിഷന് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
ഇല്ലാത്ത യാത്രകളുടെ പേരില് വ്യാജ രേഖകള് ഹാജരാക്കി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്ന് തുടങ്ങിയ പരാതികളും വിജിലന്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖകളും ഫയലുകളും വിജിലന്സ് സംഘം പരിശോധിക്കുകയാണ്. പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ചെറിയ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും വമ്പിച്ച തുകയുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. വനിത കമ്മിഷന് നടത്തിയ പരാതികളുടെയും അദാലത്തുകളുടെയും ബില്ലുകൾ വിജിലന്സ് പരിശോധിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ അദാലത്തുകൾ, ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബില്ലുകളും കണക്കുകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പലതവണ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also read:ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം