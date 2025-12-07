ETV Bharat / Videos

മലപ്പുറത്ത് നാല് വയസുകാരിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് നായ, രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി - CCTV FOOTAGE OF STRAY DOG ​​ATTACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നാലു വയസുകാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്. ആതവനാട് വടക്കേകുളമ്പിലാണ് സംഭവം. നാലു വയസുകാരി ആയിഷ നബിയാണ് തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കഷ്‌ടിച്ച് രക്ഷപെട്ടത്. കുട്ടി വടക്കേകുളമ്പിലെ വീട്ട് മുറ്റത്ത് കളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് തെരുവുനായ കുട്ടിയുടെ ആടുത്തേയ്‌ക്ക് പാഞ്ഞടുത്തത്. കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയതോടെയാണ് നായ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരികെപോയത്. കുട്ടി കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചോടുന്നതും വീട്ടുകാർ ഓടി വന്ന് കുട്ടിയെ നായയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. 

കേരളത്തിലൊട്ടാകെ തെരുവ് നായ്ക്ക‌ളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 3.16 ലക്ഷം തെരുവ് നായ ആക്രമണങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിയമസഭാ രേഖയില്‍ പറയുന്നത്. പേവിഷ ബാധയേറ്റ് 26 മരണങ്ങളും 2024 ൽ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 50,870 കേസുകളാണ് ജില്ലയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. 37,618 കേസുകൾ കൊല്ലത്തും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

മലപ്പുറം: തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നാലു വയസുകാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്. ആതവനാട് വടക്കേകുളമ്പിലാണ് സംഭവം. നാലു വയസുകാരി ആയിഷ നബിയാണ് തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കഷ്‌ടിച്ച് രക്ഷപെട്ടത്. കുട്ടി വടക്കേകുളമ്പിലെ വീട്ട് മുറ്റത്ത് കളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് തെരുവുനായ കുട്ടിയുടെ ആടുത്തേയ്‌ക്ക് പാഞ്ഞടുത്തത്. കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയതോടെയാണ് നായ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരികെപോയത്. കുട്ടി കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചോടുന്നതും വീട്ടുകാർ ഓടി വന്ന് കുട്ടിയെ നായയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. 

കേരളത്തിലൊട്ടാകെ തെരുവ് നായ്ക്ക‌ളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 3.16 ലക്ഷം തെരുവ് നായ ആക്രമണങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിയമസഭാ രേഖയില്‍ പറയുന്നത്. പേവിഷ ബാധയേറ്റ് 26 മരണങ്ങളും 2024 ൽ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 50,870 കേസുകളാണ് ജില്ലയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. 37,618 കേസുകൾ കൊല്ലത്തും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

തെരുവുനായ ശല്യം
CCTV FOOTAGE OF STRAY DOG ​​ATTACK
STRAY DOG ​​ATTACK
DOG ATTACK MALAPPURAM
CCTV FOOTAGE OF STRAY DOG ​​ATTACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

WILD ELEPHANT LOCAL BODY ELECTION 2025 WILD ELEPHANT ATTACK ON CANDIDATE MALAKKAPARA ELEPHANT ATTACK

കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടം; തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥി

December 7, 2025 at 3:15 PM IST
CAT STUCK UPON COCONUT TREE CAT RESCUED FROM COCONUT TREE തെങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി പൂച്ച Cat

നായയെ പേടിച്ച് പാഞ്ഞുകയറി; മുകളിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇറങ്ങാന്‍ വയ്യ, തെങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി പൂച്ച: VIDEO

December 4, 2025 at 11:46 AM IST
KASARAGOD GENERAL HOSPITAL VIDEO OF YOUTH CONFLICT CLASH IN KASARAGOD HOSPITAL ജനറല്‍ ആശുപത്രി കാസര്‍കോട്

ആശുപത്രിയില്‍ തമ്മിലടിച്ച് രോഗികള്‍; കാരണം മുന്‍വൈരാഗ്യം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്: VIDEO

December 4, 2025 at 10:25 AM IST
BLACK MONEY KOTTAYAM BLACK MONEY EXCISE DEPARTMENT MALAYALAM NEWS UPDATES

72 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം പിടികൂടി; ആന്ധ്ര സ്വദേശികള്‍ കേരളത്തില്‍ പിടിയില്‍

December 3, 2025 at 10:01 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.