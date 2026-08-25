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ഓണക്കാലത്തെ രാജഭരണ ഓര്‍മകള്‍; സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഉത്രാടക്കിഴി സമര്‍പ്പിച്ചു - WHAT IS UTHRADA KIZHI

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സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഉത്രാടക്കിഴി സമര്‍പ്പിച്ചു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 2:43 PM IST

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കോട്ടയം: രാജഭരണ കാലത്തെ സ്‌മരണകൾ ഉണർത്തി ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പണം. കോട്ടയം വയസ്‌കര രാജ്ഭവനിലെ സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്കാണ് ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പിച്ചത്. കോട്ടയം വയസ്‌കരയിലെ വസതിയിലെത്തി സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഉത്രാടക്കിഴി കൈമാറി. കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ രാജാവ് നൽകി വന്നിരുന്ന തുകയാണ് ഉത്രാട കിഴി. രാജഭരണകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തുക നൽകുന്ന ചുമതല സർക്കാരിൻ്റേതായി മാറി. കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ നടയ്ക്കൽ കോവിലക അംഗവും എആർ രാജരാജവർമയുടെ ഭാര്യയുമായ എൻകെ സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്കും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പിച്ചു. രാജഭരണ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ സ്‌മരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്നു സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു. മുൻപ് 14 രൂപയായിരുന്ന കിഴിത്തുക തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് 1001 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയതെന്ന് തമ്പുരാട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കിഴിപ്പണ തുക ഇനിയും ഉയർത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം എന്ന് സ്‌പീക്കർ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കലക്‌ടർ ചേതൻകുമാർ മീണ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെഎം സാബു മാത്യു, ആർഡിഒ നിജു കുര്യൻ, തഹസിൽദാർ സിറിൽ സഞ്ജു ജോർജ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

കോട്ടയം: രാജഭരണ കാലത്തെ സ്‌മരണകൾ ഉണർത്തി ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പണം. കോട്ടയം വയസ്‌കര രാജ്ഭവനിലെ സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്കാണ് ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പിച്ചത്. കോട്ടയം വയസ്‌കരയിലെ വസതിയിലെത്തി സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഉത്രാടക്കിഴി കൈമാറി. കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ രാജാവ് നൽകി വന്നിരുന്ന തുകയാണ് ഉത്രാട കിഴി. രാജഭരണകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തുക നൽകുന്ന ചുമതല സർക്കാരിൻ്റേതായി മാറി. കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ നടയ്ക്കൽ കോവിലക അംഗവും എആർ രാജരാജവർമയുടെ ഭാര്യയുമായ എൻകെ സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്കും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പിച്ചു. രാജഭരണ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ സ്‌മരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്നു സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു. മുൻപ് 14 രൂപയായിരുന്ന കിഴിത്തുക തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് 1001 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയതെന്ന് തമ്പുരാട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കിഴിപ്പണ തുക ഇനിയും ഉയർത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം എന്ന് സ്‌പീക്കർ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കലക്‌ടർ ചേതൻകുമാർ മീണ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെഎം സാബു മാത്യു, ആർഡിഒ നിജു കുര്യൻ, തഹസിൽദാർ സിറിൽ സഞ്ജു ജോർജ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

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