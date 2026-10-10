പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തന് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി
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Published : October 10, 2026 at 7:42 PM IST
കോട്ടയം: പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തന് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അമ്പാറയിലെ പല്ലാട്ട് വീട്ടിലെത്തി. ഉറ്റസുഹൃത്ത് ബിജു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിനൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അദ്ദേഹം പല്ലാട്ട് തറവാട്ടിലെത്തിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം പങ്കുവെച്ച സുരേഷ് ഗോപി, ആനയുടെ കുടീരത്തിൽ പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ അന്ത്യാഞ്ജലി നേർന്നു. പല്ലാട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി കുറച്ചുനേരം ബ്രഹ്മദത്തനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുനിന്നു. ആനയുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഓർമകൾ നിറഞ്ഞുനിന്ന വീട്ടിൽ ദുഃഖം തളംകെട്ടിനിൽക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആനയുടമ അഡ്വ. രാജേഷ് പല്ലാട്ട് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയോട് വിവരിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട ആനയുടെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന രാജേഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുനിന്ന സുരേഷ് ഗോപി, ബ്രഹ്മദത്തനോടുള്ള ആദരവും അനുശോചനവും അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ നാലിന് വൈകിട്ടോടെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലേറ്റാണ് ഈ പ്രിയ കൊമ്പൻ ചരിഞ്ഞതെന്ന വാർത്ത ഏറെ വേദനയോടെയാണ് ആനപ്രേമികൾ കേട്ടത്. തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഉത്സവങ്ങളിൽ തൻ്റെ തലപ്പൊക്കവും ശാന്തസ്വഭാവവും കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടംനേടിയ ഗജവീരനായിരുന്നു ബ്രഹ്മദത്തൻ.
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കോട്ടയം: പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തന് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അമ്പാറയിലെ പല്ലാട്ട് വീട്ടിലെത്തി. ഉറ്റസുഹൃത്ത് ബിജു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിനൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അദ്ദേഹം പല്ലാട്ട് തറവാട്ടിലെത്തിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം പങ്കുവെച്ച സുരേഷ് ഗോപി, ആനയുടെ കുടീരത്തിൽ പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ അന്ത്യാഞ്ജലി നേർന്നു. പല്ലാട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി കുറച്ചുനേരം ബ്രഹ്മദത്തനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുനിന്നു. ആനയുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഓർമകൾ നിറഞ്ഞുനിന്ന വീട്ടിൽ ദുഃഖം തളംകെട്ടിനിൽക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആനയുടമ അഡ്വ. രാജേഷ് പല്ലാട്ട് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയോട് വിവരിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട ആനയുടെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന രാജേഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുനിന്ന സുരേഷ് ഗോപി, ബ്രഹ്മദത്തനോടുള്ള ആദരവും അനുശോചനവും അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ നാലിന് വൈകിട്ടോടെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലേറ്റാണ് ഈ പ്രിയ കൊമ്പൻ ചരിഞ്ഞതെന്ന വാർത്ത ഏറെ വേദനയോടെയാണ് ആനപ്രേമികൾ കേട്ടത്. തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഉത്സവങ്ങളിൽ തൻ്റെ തലപ്പൊക്കവും ശാന്തസ്വഭാവവും കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടംനേടിയ ഗജവീരനായിരുന്നു ബ്രഹ്മദത്തൻ.
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